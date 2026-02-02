Рейтинг@Mail.ru
Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики
17:59 02.02.2026
Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики
Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики - РИА Новости, 02.02.2026
Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики
Беспилотный грузовой транспорт по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) могут запустить в тестовом режиме в наступившем... РИА Новости, 02.02.2026
амурская область, благовещенск, россия, совет федерации рф, в мире
Амурская область, Благовещенск, Россия, Совет Федерации РФ, В мире
Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики

Беспилотные грузовики по мосту Благовещенск – Хэйхэ планируют запустить в 2026

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Беспилотный грузовой транспорт по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) могут запустить в тестовом режиме в наступившем году, сообщила министр внешних связей и туризма Приамурья Екатерина Киреева на расширенном заседании комитета в Совете Федерации по международным делам: "Состояние и перспективы развития международного и приграничного сотрудничества Амурской области в современных геополитических условиях".
В Совете Федерации в понедельник начались Дни Амурской области. На одном из четырёх расширенных заседаний обсуждались, в том числе, использование беспилотных автомобильных и авиационных транспортных средств для осуществления перевозок в пунктах пропуска.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Путин подписал распоряжение о российско-китайском сотрудничестве
Вчера, 16:29
По словам Киреевой, Амурская область участвует в экспериментальном правовом режиме, который определен постановлением правительства. А в Минтрансе России создана межведомственная рабочая группа по беспилотному транспорту.
"И здесь есть решение о том, что первая, скажем так, тестовая перевозка беспилотным грузовым автотранспортом будет произведена именно по мосту Благовещенск - Хэйхэ. И такая договоренность достигнута еще ранее, и сейчас готовятся сценарии такой пилотной перевозки. Мы считаем, что созрели все условия, чтобы организовать такой пилотный пропуск транспорта уже в текущем году", - сказала Киреева.
Она уточнила, что речь идёт, в целом, о двух составляющих - это автомобильный транспорт и беспилотные авиасистемы.
"Рекомендовать Минтрансу России совместно с правительством Амурской области и иными федеральными органами исполнительной власти организовать работу по реализации в 2026 году "пилотного проекта" по осуществлению беспилотных грузовых автомобильных перевозок по мосту через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ, а также по формированию необходимой нормативно-правовой базы для осуществления беспилотных трансграничных перевозок, в том числе с применением беспилотных авиационных систем", - указывается в тексте соответствующего предложения от Амурской области, представленного на расширенном заседании.
Санья Бэй - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На острове Хайнань открылась база Китайско-российского института
Вчера, 09:14
Кроме того, власти Амурской области заявили на заседании о необходимости создания нового железнодорожного многостороннего грузопассажирского пункта пропуска в районе будущего моста Джалинда (Россия) - Мохэ (Китай). Он планируется как совмещённый автомобильный и железнодорожный мостовой переход.
Проект реализуют по модели международной концессии, по аналогии с автомобильным мостом Благовещенск - Хэйхэ.
"Эти процессы нужно максимально синхронизировать. И в свою очередь правительство Амурской области готово направить такой пакет документов в Минтранс России", - заключила Киреева.
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Генконсул рассказал о росте популярности российских продуктов в Китае
16 января, 04:13
 
Амурская областьБлаговещенскРоссияСовет Федерации РФВ мире
 
 
