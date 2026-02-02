Между Приамурьем и Китаем запустят беспилотные грузовики

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев – РИА Новости. Беспилотный грузовой транспорт по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) могут запустить в тестовом режиме в наступившем году, сообщила министр внешних связей и туризма Приамурья Екатерина Киреева на расширенном заседании комитета в Совете Федерации по международным делам: "Состояние и перспективы развития международного и приграничного сотрудничества Амурской области в современных геополитических условиях".

Совете Федерации в понедельник начались Дни Амурской области . На одном из четырёх расширенных заседаний обсуждались, в том числе, использование беспилотных автомобильных и авиационных транспортных средств для осуществления перевозок в пунктах пропуска.

По словам Киреевой, Амурская область участвует в экспериментальном правовом режиме, который определен постановлением правительства. А в Минтрансе России создана межведомственная рабочая группа по беспилотному транспорту.

"И здесь есть решение о том, что первая, скажем так, тестовая перевозка беспилотным грузовым автотранспортом будет произведена именно по мосту Благовещенск Хэйхэ . И такая договоренность достигнута еще ранее, и сейчас готовятся сценарии такой пилотной перевозки. Мы считаем, что созрели все условия, чтобы организовать такой пилотный пропуск транспорта уже в текущем году", - сказала Киреева.

Она уточнила, что речь идёт, в целом, о двух составляющих - это автомобильный транспорт и беспилотные авиасистемы.

"Рекомендовать Минтрансу России совместно с правительством Амурской области и иными федеральными органами исполнительной власти организовать работу по реализации в 2026 году "пилотного проекта" по осуществлению беспилотных грузовых автомобильных перевозок по мосту через реку Амур в районе городов Благовещенск - Хэйхэ, а также по формированию необходимой нормативно-правовой базы для осуществления беспилотных трансграничных перевозок, в том числе с применением беспилотных авиационных систем", - указывается в тексте соответствующего предложения от Амурской области, представленного на расширенном заседании.

Кроме того, власти Амурской области заявили на заседании о необходимости создания нового железнодорожного многостороннего грузопассажирского пункта пропуска в районе будущего моста Джалинда (Россия) - Мохэ ( Китай ). Он планируется как совмещённый автомобильный и железнодорожный мостовой переход.

Проект реализуют по модели международной концессии, по аналогии с автомобильным мостом Благовещенск - Хэйхэ.