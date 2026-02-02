https://ria.ru/20260202/hokkeistki-2071737848.html
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T15:33:00+03:00
2026-02-02T15:33:00+03:00
2026-02-02T15:33:00+03:00
хоккей
спорт
россия
астана
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926625445_164:21:1106:551_1920x0_80_0_0_99eea930551d6e67bef3baec9e20a47a.jpg
https://ria.ru/20260201/sharip-2071531992.html
россия
астана
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926625445_158:16:1100:722_1920x0_80_0_0_4d44bb3e12a1890d68f8159de7e752b0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, астана, казахстан
Хоккей, Спорт, Россия, Астана, Казахстан
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Российские юниоры разгромили женскую сборную со счетом 10:0
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась победой юниоров со счетом 10:0. Шайбы забросили Роман Андреев (4-я минута), Кирилл Васильев (6), Артем Григорьев (8), Арсений Авдюшкин (10), Михаил Чирков (20), Петр Легков (25), Захар Мудров (33), Артем Воронов (45, 55) и Максим Рябов (57).
Турнир в Астане
, в котором также принимают участие сборные Казахстана
и Белоруссии
разных возрастов, продлится до 5 февраля.