Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Хоккей
 
15:33 02.02.2026
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны
Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
2026-02-02T15:33:00+03:00
2026-02-02T15:33:00+03:00
спорт, россия, астана, казахстан
Хоккей, Спорт, Россия, Астана, Казахстан
Российские юниоры разгромили женскую сборную страны

Российские юниоры разгромили женскую сборную со счетом 10:0

© Фото : Пресс-служба ФХРХоккеисты юниорской сборной России
Хоккеисты юниорской сборной России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФХР
Хоккеисты юниорской сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Женская сборная России по хоккею уступила мужской юниорской сборной России из игроков не старше 16 лет на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане.
Встреча закончилась победой юниоров со счетом 10:0. Шайбы забросили Роман Андреев (4-я минута), Кирилл Васильев (6), Артем Григорьев (8), Арсений Авдюшкин (10), Михаил Чирков (20), Петр Легков (25), Захар Мудров (33), Артем Воронов (45, 55) и Максим Рябов (57).
Турнир в Астане, в котором также принимают участие сборные Казахстана и Белоруссии разных возрастов, продлится до 5 февраля.
