Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 02.02.2026
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов

Абуталимов назвал погибшего Героя России Муслимова добрым и скромным человеком

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаГерой России Муслим Муслимов
Герой России Муслим Муслимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Герой России Муслим Муслимов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший при исполнении воинского долга, был искренним, добрым и очень скромным человеком, рассказал РИА Новости лично знавший бойца министр по национальной политике и делам религий Дагестана Герой России Темирлан Абуталимов.
В понедельник о гибели Муслимова на передовой сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Я был лично знаком с Муслимом. Это был искренний, добрый и очень скромный человек, с правильными взглядами на жизнь – пример мужества и чести!" – заявил Абуталимов.
Ранее Меликов рассказал, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции он находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из своих подвигов был удостоен звания Героя России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
