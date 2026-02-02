https://ria.ru/20260202/geroj-2071738579.html
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов - РИА Новости, 02.02.2026
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов
Герой России Муслим Муслимов, погибший при исполнении воинского долга, был искренним, добрым и очень скромным человеком, рассказал РИА Новости лично знавший... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:34:00+03:00
2026-02-02T15:34:00+03:00
2026-02-02T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071663055_0:80:488:355_1920x0_80_0_0_024353efa00d7691c61ab8d8c1b2be44.jpg
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071663055_0:34:488:400_1920x0_80_0_0_6a6b3fce7554d5d568a74c7556207319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов
Абуталимов назвал погибшего Героя России Муслимова добрым и скромным человеком
МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший при исполнении воинского долга, был искренним, добрым и очень скромным человеком, рассказал РИА Новости лично знавший бойца министр по национальной политике и делам религий Дагестана Герой России Темирлан Абуталимов.
В понедельник о гибели Муслимова на передовой сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"Я был лично знаком с Муслимом. Это был искренний, добрый и очень скромный человек, с правильными взглядами на жизнь – пример мужества и чести!" – заявил Абуталимов.
Ранее Меликов рассказал, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции он находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из своих подвигов был удостоен звания Героя России.