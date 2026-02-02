Абуталимов рассказал, каким был погибший на СВО Герой России Муслимов

МАХАЧКАЛА, 2 фев - РИА Новости. Герой России Муслим Муслимов, погибший при исполнении воинского долга, был искренним, добрым и очень скромным человеком, рассказал РИА Новости лично знавший бойца министр по национальной политике и делам религий Дагестана Герой России Темирлан Абуталимов.

"Я был лично знаком с Муслимом. Это был искренний, добрый и очень скромный человек, с правильными взглядами на жизнь – пример мужества и чести!" – заявил Абуталимов.

Ранее Меликов рассказал, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции он находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из своих подвигов был удостоен звания Героя России.