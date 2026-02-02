Рейтинг@Mail.ru
17:07 02.02.2026
В файлах Эпштейна упоминались девушки из Саратова и Самары
В файлах Эпштейна упоминались девушки из Саратова и Самары
саратов, сша, самара, джеффри эпштейн, аэрофлот
Саратов, США, Самара, Джеффри Эпштейн, Аэрофлот
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. В документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна содержатся упоминания девушек из Самары и Саратова, включая их визиты к нему, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
Один из ранее опубликованных файлов содержит резюме 26-летней девушки, судя по всему, проживавшей на тот момент в Нью-Йорке. При этом в резюме также указывается, что она получала образование в Самарском экономическом университете, а также преподавала в модельной школе там же. Однако с 2013 года, по окончании университета, она работала моделью в Нью-Йорке.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
Вчера, 01:12
При этом в другом документе - письме, отправленном Эпштейну его помощником Лесли Гроффом - показано расписание неустановленного лица на 10 ноября 2017 года, в котором содержится упоминание рейса Аэрофлота до Самары.
"(Имя отредактировано - ред.) убывает из аэропорта Кеннеди рейсом Аэрофлот 103 с пересадкой на Аэрофлот 1212 до Самары", - говорится в документе.
Другой опубликованный документ представляет собой переписку Эпштейна с девушкой из Саратова, с которой, судя по содержанию, они были знакомы и виделись не раз.
"Привет, Джеффри! Во-первых, хочу извиниться за то, что опять пропала. Были проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов, потому что Тигран меня пощадил! Теперь я живу с мамой и братом. Они так рады, что я вернулась. Теперь я ищу работу и, как ни удивительно, буду работать в полиции! Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо", - говорится в письме девушки.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они признают". На Западе сделали резкое заявление об Эпштейне и России
Вчера, 15:00
В ответ Эпштейн предложил помощь в организации ее поездки "навестить" его.
"Я понимаю. (Если - ред.) все еще хочешь приехать навестить, я все организую", - написал он.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
Вчера, 12:31
 
СаратовСШАСамараДжеффри ЭпштейнАэрофлот
 
 
