На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей

"Произошло столкновение 10 автомобилей в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля KIA Rio, госпитализирован в Александровскую больницу Санкт-Петербурга. Три полосы движения перекрыты", - говорится в сообщении.