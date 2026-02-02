https://ria.ru/20260202/dtp-2071740713.html
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей - РИА Новости, 02.02.2026
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
ДТП с участием 10 автомобилей произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) под Санкт-Петербургом, один человек пострадал, сообщает "Леноблпожспас".
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
На КАД под Петербургом произошло ДТП с участием 10 машин, пострадал один человек