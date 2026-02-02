Рейтинг@Mail.ru
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей - РИА Новости, 02.02.2026
15:45 02.02.2026
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей - РИА Новости, 02.02.2026
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей
ДТП с участием 10 автомобилей произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) под Санкт-Петербургом, один человек пострадал, сообщает "Леноблпожспас". РИА Новости, 02.02.2026
авто, санкт-петербург, ленинградская область, происшествия
Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Происшествия
На КАД под Петербургом столкнулись десять автомобилей

На КАД под Петербургом произошло ДТП с участием 10 машин, пострадал один человек

© Фото : ЛЕНОБЛПОЖСПАСДТП на КАД под Санкт-Петербургом 2 февраля 2026 года
ДТП на КАД под Санкт-Петербургом 2 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ЛЕНОБЛПОЖСПАС
ДТП на КАД под Санкт-Петербургом 2 февраля 2026 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. ДТП с участием 10 автомобилей произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) под Санкт-Петербургом, один человек пострадал, сообщает "Леноблпожспас".
ДТП произошло на 52-м километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга.
«
"Произошло столкновение 10 автомобилей в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля KIA Rio, госпитализирован в Александровскую больницу Санкт-Петербурга. Три полосы движения перекрыты", - говорится в сообщении.
Как сообщила прокуратура Ленинградской области, по факту ДТП с участием фуры и 9 легковых автомобилей началась проверка. Всеволожской городской прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.
Массовое ДТП в Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Появились кадры массового ДТП в центре Петербурга
22 октября 2025, 15:49
 
