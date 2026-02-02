https://ria.ru/20260202/dinamo-2071783204.html
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Футболисты махачкалинского "Динамо" нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, турция, белек, ражаб магомедов, гамид агаларов, сердер сердеров, динамо-брянск, российская премьер-лига (рпл)
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" со счетом 4:0