Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Футбол
 
18:30 02.02.2026
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции
Футболисты махачкалинского "Динамо" нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, турция, белек, ражаб магомедов, гамид агаларов, сердер сердеров, динамо-брянск, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Турция, Белек, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Сердер Сердеров, Динамо-Брянск, Российская премьер-лига (РПЛ)
Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" на сборах в Турции

Махачкалинское "Динамо" разгромило тульский "Арсенал" со счетом 4:0

Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Футболисты махачкалинского "Динамо" нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча прошла в городе Белек и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Динамо". Дубль оформил Ражаб Магомедов (48-я и 58-я минуты), по мячу забили Гамид Агаларов (52) и Сердер Сердеров (55).
Махачкалинское "Динамо" ушло на зимний перерыв, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Арсенал" занимает десятую строчку в Первой лиге.
Футбол Спорт Турция Белек Ражаб Магомедов Гамид Агаларов Сердер Сердеров Динамо-Брянск РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
