"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"
Хоккей
Хоккей
 
14:44 02.02.2026 (обновлено: 15:12 02.02.2026)
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"
Астанинский "Барыс" проиграл хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру"

"Барыс" потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив "Амуру" в гостях

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Астанинский "Барыс" проиграл хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в понедельник в Хабаровске, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Александр Гальченюк (9-я минута), Иван Мищенко (10) и Кирилл Слепец (36, 47). В составе гостей отличились Всеволод Логвин (6) и Алихан Асетов (46).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 февраля 2026 • начало в 12:15
Завершен
Амур
4 : 2
Барыс
08:19 • Алекс Гальченюк
(Олег Ли, Ярослав Лихачев)
09:43 • Иван Мищенко
(Данил Юртайкин, Кирилл Слепец)
15:06 • Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин)
16:46 • Кирилл Слепец
(Александр Филатьев, Виктор Балдаев)
05:02 • Всеволод Логвин
(Кирилл Панюков, Джейк Масси)
05:52 • Алихан Асетов
(Рейли Уолш, Иан Маккошен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барыс" потерпел шестое поражение подряд и с 40 очками идет на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, где "Амур", набрав 49 баллов, располагается на девятой позиции. В следующем матче хабаровчане 4 февраля примут нижегородское "Торпедо", а казахстанская команда в тот же день на выезде встретится с владивостокским "Адмиралом".
В другом матче "Торпедо" в гостях в овертайме обыграло "Адмирал" со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).
СКА покажет хорошую игру в плей-офф КХЛ, считает Крикунов
