Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Теннис
 
09:49 01.02.2026
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошедшего во вьетнамском Фантхьете. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP

Илья Симакин выиграл турнир серии "Челленджер" в Фантхьете

Илья Симакин
Илья Симакин
Илья Симакин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошедшего во вьетнамском Фантхьете.
В финале Симакин (275-я ракетка мира) одержал победу над китайцем Чжоу И (238) со счетом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.
Симакину 22 года. Он впервые в карьере стал победителем турнира под эгидой ATP. В 2025 году в паре с Егором Агафоновым он взял золото Универсиады в Германии.
