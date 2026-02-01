https://ria.ru/20260201/simakin-2071520126.html
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Российский теннисист Илья Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прошедшего во вьетнамском Фантхьете. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T09:49:00+03:00
2026-02-01T09:49:00+03:00
2026-02-01T09:49:00+03:00
теннис
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954044660_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_54adff4e41b13682f0a18e8755fbf445.jpg
https://ria.ru/20260201/efremova-2071510635.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954044660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ca910d33bf3def3087dfbf89950861cf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Симакин стал победителем турнира серии "Челленджер" ATP
Илья Симакин выиграл турнир серии "Челленджер" в Фантхьете