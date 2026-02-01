Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/pitomtsy-2071519775.html
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице - РИА Новости, 01.02.2026
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице
Россияне недостаточно внимательно подходят к уборке за своими собаками и слабо осведомлены о штрафах за нарушение правил содержания питомцев, так, менее... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:40:00+03:00
2026-02-01T09:40:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
российская кинологическая федерация (ркф)
собаки
домашние животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_baf47505f3794aaca950e0df20c7838a.jpg
https://ria.ru/20251105/rkf-2052873414.html
https://ria.ru/20260111/sobaka-2067187744.html
https://ria.ru/20251102/kinolog-2052457512.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_663d83c4d83ffda3c7b308e05699acf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург, российская кинологическая федерация (ркф), собаки, домашние животные
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Собаки, домашние животные
Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице

РИА Новости: менее половины опрошенных РКФ россиян убирают за собаками на улице

© РИА Новости / Илья ПиталевВыгул собаки
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Выгул собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россияне недостаточно внимательно подходят к уборке за своими собаками и слабо осведомлены о штрафах за нарушение правил содержания питомцев, так, менее половины убирают за своими животными, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).
Это показали результаты проведённого по инициативе РКФ опроса.
Йоркширский терьер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
5 ноября 2025, 03:53
"На вопрос, всегда ли они убирают за своей собакой, владельцы ответили следующим образом: однозначное "да" дали меньше половины опрошенных – 45%. 36% делают это только в черте города. 11% убирают по ситуации, но чаще да, чем нет. 5% признались, что убирают лишь иногда в людных местах. 3% не убирают никогда", - говорится в сообщении.
Подавляющее большинство респондентов (95%) согласны, что уборка – важная часть ответственного собаководства. Однако в своем окружении они видят иную картину: по мнению лишь 11% респондентов, за животными убирает подавляющее число собаководов, 19% считают, что убирает только половина, 28% участников уверены, что не убирает за питомцем и десятая часть собаководов в их окружении.
Респондентов также спросили, почему, по их мнению, ситуация в России именно такая. Более половины (53%) опрошенных думают, что уборке мешает отсутствие культуры ответственного владения собаками, 37% уверены, что дело в отсутствии инфраструктуры. Кроме того, 6% отметили отсутствие контроля и реальных наказаний.
Собака в костюме Санта Клауса - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Кинолог рассказал об основных тратах на содержание собаки
11 января, 03:10
Также большинство принявших участие в опросе сказали, что в их городах не хватает не только специализированных площадок для выгула, но и обычных урн. Помимо этого, распространено мнение, что система штрафов существует формально, но на деле не работает. Отдельно был затронут вопрос утилизации собачьей мочи. Почти все (96% опрошенных) считают, что раз в законодательстве этот момент строго не прописан, то и убирать за питомцем нет необходимости.
"Опрос показал, что владельцы собак в России в принципе недостаточно осведомлены о штрафах за неубранные экскременты питомцев и их размере. Согласно результатам, более половины респондентов (52%) слышали о штрафах, но не знают подробностей. 10% не знают о существовании таких правил вообще. И лишь 32% утверждают, что знакомы как с самой административной ответственностью, так и с размером штрафов", - добавили в РКФ.
В опросе приняли участие 1667 владельцев собак из разных регионов России, значительная часть – не из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. У большинства – собаки средних (41%) и крупных (39%) пород, владельцев небольших собак было 20%. 52% респондентов проживают в домах выше пяти этажей, 21% - в домах поменьше, остальные – в частных домах или за городом.
Собака - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Собаки умеют любить, заявил кинолог
2 ноября 2025, 03:20
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-ПетербургРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Собакидомашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала