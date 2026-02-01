Опрос показал, сколько россиян убирают за своими питомцами на улице

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Россияне недостаточно внимательно подходят к уборке за своими собаками и слабо осведомлены о штрафах за нарушение правил содержания питомцев, так, менее половины убирают за своими животными, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).

Это показали результаты проведённого по инициативе РКФ опроса.

"На вопрос, всегда ли они убирают за своей собакой, владельцы ответили следующим образом: однозначное "да" дали меньше половины опрошенных – 45%. 36% делают это только в черте города. 11% убирают по ситуации, но чаще да, чем нет. 5% признались, что убирают лишь иногда в людных местах. 3% не убирают никогда", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство респондентов (95%) согласны, что уборка – важная часть ответственного собаководства. Однако в своем окружении они видят иную картину: по мнению лишь 11% респондентов, за животными убирает подавляющее число собаководов, 19% считают, что убирает только половина, 28% участников уверены, что не убирает за питомцем и десятая часть собаководов в их окружении.

Респондентов также спросили, почему, по их мнению, ситуация в России именно такая. Более половины (53%) опрошенных думают, что уборке мешает отсутствие культуры ответственного владения собаками, 37% уверены, что дело в отсутствии инфраструктуры. Кроме того, 6% отметили отсутствие контроля и реальных наказаний.

Также большинство принявших участие в опросе сказали, что в их городах не хватает не только специализированных площадок для выгула, но и обычных урн. Помимо этого, распространено мнение, что система штрафов существует формально, но на деле не работает. Отдельно был затронут вопрос утилизации собачьей мочи. Почти все (96% опрошенных) считают, что раз в законодательстве этот момент строго не прописан, то и убирать за питомцем нет необходимости.

"Опрос показал, что владельцы собак в России в принципе недостаточно осведомлены о штрафах за неубранные экскременты питомцев и их размере. Согласно результатам, более половины респондентов (52%) слышали о штрафах, но не знают подробностей. 10% не знают о существовании таких правил вообще. И лишь 32% утверждают, что знакомы как с самой административной ответственностью, так и с размером штрафов", - добавили в РКФ.