Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:07 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/futbol-2071489711.html
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу
"Барселона" на выезде обыграла "Эльче" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T01:07:00+03:00
2026-02-01T01:07:00+03:00
футбол
спорт
ламин ямаль
эльче
барселона
ферран торрес
мальорка
маркус рэшфорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980304117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e84c5240ccbbb932120f66dde8d5545.jpg
https://ria.ru/20260125/ispaniya-2070210490.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980304117_201:0:1812:1208_1920x0_80_0_0_7e7b6e5c1513629bc68a7359052f842b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ламин ямаль, эльче, барселона, ферран торрес, мальорка, маркус рэшфорд, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Эльче, Барселона, Ферран Торрес, Мальорка, Маркус Рэшфорд, Чемпионат Испании по футболу
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" на выезде обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу

© Соцсети клубаФутболисты "Барселоны"
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Барселоны". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Эльче завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40) и Маркус Рэшфорд (72). У "Эльче" отличился Альваро Родригес (29).
Чемпионат Испании по футболу
31 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Эльче
1 : 3
Барселона
29‎’‎ • Альфаро Родригес
(Херман Валера)
06‎’‎ • Ламин Ямаль
(Дани Ольмо)
40‎’‎ • Ферран Торрес
(Френки де Йонг)
72‎’‎ • Маркус Рэшфорд
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эльче" продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти матчей и располагается на 12-м месте с 24 баллами.
В следующем туре "Барселона" 7 февраля примет "Мальорку", а "Эльче" в этот же день на выезде сыграет против "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Рафинья - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Барселона" разгромила "Овьедо" и вернулась на первое место в Ла Лиге
25 января, 20:17
 
ФутболСпортЛамин ЯмальЭльчеБарселонаФерран ТорресМальоркаМаркус РэшфордЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала