"Барселона" обыграла "Эльче" в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Эльче завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Ламин Ямаль (6-я минута), Ферран Торрес (40) и Маркус Рэшфорд (72). У "Эльче" отличился Альваро Родригес (29).
31 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
29’ • Альфаро Родригес
(Херман Валера)
06’ • Ламин Ямаль
40’ • Ферран Торрес
72’ • Маркус Рэшфорд
"Барселона" набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эльче" продлил серию без побед в Ла Лиге до пяти матчей и располагается на 12-м месте с 24 баллами.
В следующем туре "Барселона" 7 февраля примет "Мальорку", а "Эльче" в этот же день на выезде сыграет против "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.