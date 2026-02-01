В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и называл политику Владимира Зеленского комедийным шоу, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на якобы документы, обнародованные в США.

Эпштейн собирался лететь в Украину и называл политику Зеленского "комедийным шоу". Опубликованная переписка Джеффри Эпштейна показывает, что весной 2019 года он планировал поездку в Украину - всего за несколько недель до своего ареста в США . Параллельно Эпштейн активно интересовался украинской политикой после победы Зеленского и давал свои оценки происходящему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

По словам Дубинского , Эпштейн в переписках писал, что на Украине действует "изощрённая коррупция", и "будут зарабатываться огромные деньги", а также высказывал сомнения в управленческих способностях Зеленского.

"В опубликованных архивах Эпштейна всплывает ещё один украинский след. Согласно документам, он бывал в Давосе по приглашению (украинского олигарха – ред.) Виктора Пинчука и участвовал в мероприятиях на полях Всемирного экономического форума", - отметил Дубинский.

Он не исключил, что "украинские сюжеты" в деле Эпштейна еще дадут о себе знать.

"Вполне возможно, мы узнаем не только о том, на каких вечеринках украинских олигархов бывал Эпштейн, но и о том, на каких вечеринках украинские олигархи бывали у Эпштейна", - добавил депутат.

В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.