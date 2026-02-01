Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной - РИА Новости, 01.02.2026
15:50 01.02.2026
В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной
В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной - РИА Новости, 01.02.2026
В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной
Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и называл... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
украина
сша
давос
джеффри эпштейн
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
в мире, украина, сша, давос, джеффри эпштейн, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Давос, Джеффри Эпштейн, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Дубинский: Эпштейн называл политику Зеленского комедийным шоу

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и называл политику Владимира Зеленского комедийным шоу, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на якобы документы, обнародованные в США.
"Эпштейн собирался лететь в Украину и называл политику Зеленского "комедийным шоу". Опубликованная переписка Джеффри Эпштейна показывает, что весной 2019 года он планировал поездку в Украину - всего за несколько недель до своего ареста в США. Параллельно Эпштейн активно интересовался украинской политикой после победы Зеленского и давал свои оценки происходящему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
22 октября 2025, 11:22
По словам Дубинского, Эпштейн в переписках писал, что на Украине действует "изощрённая коррупция", и "будут зарабатываться огромные деньги", а также высказывал сомнения в управленческих способностях Зеленского.
"В опубликованных архивах Эпштейна всплывает ещё один украинский след. Согласно документам, он бывал в Давосе по приглашению (украинского олигарха – ред.) Виктора Пинчука и участвовал в мероприятиях на полях Всемирного экономического форума", - отметил Дубинский.
Он не исключил, что "украинские сюжеты" в деле Эпштейна еще дадут о себе знать.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
Вчера, 12:24
"Вполне возможно, мы узнаем не только о том, на каких вечеринках украинских олигархов бывал Эпштейн, но и о том, на каких вечеринках украинские олигархи бывали у Эпштейна", - добавил депутат.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". Зеленский засветился в письмах Эпштейна
Вчера, 14:25
 
