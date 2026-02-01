Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
Футбол
 
21:38 01.02.2026
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
"Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, лондон, райан шерки, доминик соланке, тоттенхэм хотспур, манчестер сити, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе "горожан" мячи забили Райан Шерки (11-я минута) и Антуан Семеньо (44). У хозяев дубль оформил Доминик Соланке (53, 70).
"Манчестер Сити" набрал 47 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до шести матчей и идет на 14-й позиции с 29 баллами.
В следующем туре "Манчестер Сити" 8 февраля на выезде сыграет против "Ливерпуля", "Тоттенхэм" днем ранее в гостях встретится с "Манчестер Юнайтед".
Футболист Манчестер Юнайтед Каземиро - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Манчестер Юнайтед" одержал третью подряд победу в АПЛ
