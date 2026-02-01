https://ria.ru/20260201/apl-2071591196.html
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
"Тоттенхэм" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
спорт, лондон, райан шерки, доминик соланке, тоттенхэм хотспур, манчестер сити, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити", нагнав отставание 0:2