"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Гамбургом" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T22:38:00+03:00
2026-01-31T22:38:00+03:00
2026-02-01T05:22:00+03:00
