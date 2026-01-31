Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:38 31.01.2026 (обновлено: 05:22 01.02.2026)
https://ria.ru/20260131/futbol-2071482370.html
"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги
"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Гамбургом" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-01-31T22:38:00+03:00
2026-02-01T05:22:00+03:00
футбол
спорт
гарри кейн
луис диас
фабиу виейра
гамбург
бавария
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069431263_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_b523c92d4e9fda7e8355f2c0f7d0a740.jpg
https://ria.ru/20260124/bavariya-2070099495.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069431263_0:11:1080:821_1920x0_80_0_0_d29422bbc22b9755133195f4ab03af05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гарри кейн, луис диас, фабиу виейра, гамбург, бавария, бундеслига
Футбол, Спорт, Гарри Кейн, Луис Диас, Фабиу Виейра, Гамбург, Бавария, Бундеслига
"Бавария" снова потеряла очки в матче Бундеслиги

"Бавария" сыграла вничью с "Гамбургом" в матче чемпионата Германии по футболу

© Фотография из соцсетейМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с "Гамбургом" в матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 2:2. У мюнхенцев отличились Гарри Кейн (42-я минута) и Луис Диас (46). В составе хозяев отличились Фабиу Виейра (34, пенальти) и Лука Вушкович (53).
Бундеслига
31 января 2026 • начало в 20:30
Завершен
Гамбург
2 : 2
Бавария
34‎’‎ • Фабиу Виейра (П)
53‎’‎ • Luka Vuskovic
(Уильям Микельбренсис)
42‎’‎ • Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
46‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария", набравшая 51 очко, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда не смогла одержать победу во втором туре подряд. "Гамбург" (19 очков) располагается на 13-й позиции.

Результаты других матчей:

Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Бавария" потерпела первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги
24 января, 19:33
 
ФутболСпортГарри КейнЛуис ДиасФабиу ВиейраГамбургБаварияБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала