Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Баскетбол
 
20:43 31.01.2026
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 игр за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национальной... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ

Джорджа из "Филадельфии" отстранили на 25 игр НБА из-за запрещенных веществ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 игр за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети Х.
Дисквалификация Джорджа без сохранения заработной платы начнется с ближайшего матча "Сиксерс" против "Нью-Орлеан Пеликанс", который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Филадельфии.
"Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 матчей без сохранения заработной платы за нарушение условий антидопинговой программы НБА", - говорится в заявлении НБА.
Сам 35-летний баскетболист признал свою вину.
«
"В последние несколько лет я говорил о важности психического здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения клубу, моим товарищам по команде и болельщикам "Филадельфии" за свое необдуманное решение. Я сосредоточен на том, чтобы использовать это время для того, чтобы убедиться, что мой разум и тело находятся в наилучшем состоянии, чтобы помочь команде, когда я вернусь", - цитирует заявление Джорджа ESPN.
В текущем сезоне форвард набирал в среднем 16 очков, 5,1 подбора и 3,7 передачи в 27 играх за "Филадельфию". Джордж является олимпийским чемпионом 2016 года, он девять раз выбирался для участия в Матче звезд НБА.
