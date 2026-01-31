https://ria.ru/20260131/dzhordzh-2071472734.html
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 игр за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национальной... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T20:43:00+03:00
2026-01-31T20:43:00+03:00
2026-01-31T20:43:00+03:00
баскетбол
спорт
пол джордж
филадельфия севенти сиксерс
нью-орлеан пеликанс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071472443_0:446:1536:1310_1920x0_80_0_0_74fe495d38a463a189df84ff0dd0774d.jpg
https://ria.ru/20260131/basketbol-2071393253.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071472443_0:302:1536:1454_1920x0_80_0_0_a4d8cbb8956a7ee6af13e81e3060a347.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пол джордж, филадельфия севенти сиксерс, нью-орлеан пеликанс, нба
Баскетбол, Спорт, Пол Джордж, Филадельфия Севенти Сиксерс, Нью-Орлеан Пеликанс, НБА
Баскетболиста "Филадельфии" отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ
Джорджа из "Филадельфии" отстранили на 25 игр НБА из-за запрещенных веществ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 игр за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети Х.
Дисквалификация Джорджа без сохранения заработной платы начнется с ближайшего матча "Сиксерс" против "Нью-Орлеан Пеликанс", который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Филадельфии.
"Форвард "Филадельфии Севенти Сиксерс" Пол Джордж дисквалифицирован на 25 матчей без сохранения заработной платы за нарушение условий антидопинговой программы НБА", - говорится в заявлении НБА.
Сам 35-летний баскетболист признал свою вину.
«
"В последние несколько лет я говорил о важности психического здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения клубу, моим товарищам по команде и болельщикам "Филадельфии" за свое необдуманное решение. Я сосредоточен на том, чтобы использовать это время для того, чтобы убедиться, что мой разум и тело находятся в наилучшем состоянии, чтобы помочь команде, когда я вернусь", - цитирует заявление Джорджа ESPN.
В текущем сезоне форвард набирал в среднем 16 очков, 5,1 подбора и 3,7 передачи в 27 играх за "Филадельфию". Джордж является олимпийским чемпионом 2016 года, он девять раз выбирался для участия в Матче звезд НБА.