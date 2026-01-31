Русский баскетболист установил рекорд НБА: что натворил Демин?

Егор Демин установил рекорд НБА по серии матчей с трехочковыми среди новичков. РИА Новости Спорт рассказывает, как российский суперталант стал своим в лучшей лиге мира, и в кого он должен вырасти.

Как правильно оценивать Демина

НБА – лига сумасшедшей статистики. Рекорды стоят на потоке, даже если их реальная цена невелика. Парадокс, но когда-то к подсчетам в лиге относились откровенно наплевательски. Еще во времена Майкла Джордана статистику вели как бог на душу положит, но теперь это едва ли не локальный культ.

Поэтому к сегодняшнему рекорду Демина стоит относиться с осторожностью. В матче против "Юты" он выбил 25 очков, 10 подборов и 4 передачи – элитные показатели, но за сезон это с ним происходит в первый раз.

Он стал рекордсменом НБА по количеству матчей подряд с хотя бы одним трехочковым (34 матча, сегодня выбил 6 из 12) – но сделало ли это его лучшим снайпером среди молодых? Нет, даже в его драфт-классе нашелся парень получше (Кон Книппел). Стал самым молодым в истории, кто выбил 25 очков, 10 подборов и 5 трехочковых (пример той самой сумасшедшей статистики), обойдя "инопланетянина" Виктора Вембаньяму, но стал ли от этого лучше него? Вопрос риторический.

Куда большее значение имеет постоянство. Его восьмой выбор на драфте – тоже, разумеется, рекордный, но уже только для россиян – был чистым авансом. "Бруклин" перестраивает состав, набирает целую толпу новичков и просто ждет, кто из них проявит себя лучше всех. Егор точно не был самым готовым к лиге баскетболистом, но его физические данные и прекрасное видение игры расширяли окно роста. Когда-нибудь в будущем он мог стать если не звездой, то хотя бы важным элементом в готовом механизме.

В чем его суперсила?

Но дебютный же сезон показывает, что Егор готов биться уже сейчас. Игра с "Ютой", уже отнюдь не такой слабой, которой она была еще пару лет назад, имеет значение не рекордами, а главным – победой (109:99). Демин, вообще-то, не лидер "Бруклина", эту роль тащит на себе форвард Майкл Портер. Но с "Ютой" он не играл – и Егор взял ситуацию в свои руки и сделал все сам.

Уже не первый раз он доказывает, что готов решать эпизоды сам. Менее месяца назад он единолично затащил свой клуб в овертайм с боевым "Орландо" - за 5 секунд до конца основного времени положил эффектную треху. В дополнительное время отправил в цель еще две и почти что выиграл матч, но Портер упустил лидера соперника Паоло Банкеро под кольцом – с перевесом в одно очко матч забрали "Мэджик".

Егор – в принципе не про громкие слова и амбиции. У него иная роль, и в ней он органичен, даже если она не столь очевидна на первый взгляд. Он приходил в НБА лучшим молодым плеймейкером, но по итогу почти что не разыгрывает. Его дальний бросок вызывал большие (и объективные) сомнения – за 41 матч он реализует элитнейшие 40% (в среднем 2,5 трехи за матч из 6,3 попытки). Почти что все его броски совершаются с трехочковой – лишь 2,5 попытки за матч он делает недалеко от кольца.

Наконец, Егор не слыл хорошим защитником. Строго говоря, его ключевыми сильными сторонами были сочетание розыгрыша и внушительного роста – и ничего из этого он за половину сезона не использует. При этом его статус в НБА от этого совершенно не потускнел. Напротив, сейчас он один из самых заметных игроков своей возрастной группы и стабильно идет в топ-10 лучших новичков лиги. Как итог – приглашение на Матч восходящих звезд.

Можно сказать, что сейчас главная суперсила Егора в готовности делать все для победы. Нюанс в том, что прямо сейчас "Бруклину" они не нужны – команда, что называется, "сливает" и не рассчитывает быть высоко прямо здесь и сейчас. В то же время руководство "Нетс" и их тренер Жорди Фернандес будто бы совершенно не хотят его ограничивать. Им явно нравится то, что они видят в нашем парне. Через пару лет это выльется во что-то существенное.

Но наверняка у многих возникнет вопрос – а почему Егору вообще потребовалось настолько сильно изменить свою игру? Ответ проще, чем кажется, – потому что так эффективнее. После стартового отрезка Демин пришел именно что к эффективности – отличный процент попаданий, минимум нелогичных действий. От розыгрыша пришлось отказаться, потому что для него требуется часто быть на мяче.

И здесь вскрывается его главная точка роста. Несмотря на потрясающую бросковую линейку из-за дуги, его игра кричит о необходимости более качественной работы с мячом. Егор все еще не очень хорошо чувствует себя под давлением – и это не просто следствие перехода от студенческого баскетбола в профессионалы. В университете зачатки этой проблемы тоже наблюдались – просто теперь они вынудили его практически полностью отказаться от того, что получалось лучше всего.

Команда, претендующая на что-то высокое (кроме пика на драфте) просто не сможет позволить себе отдать мяч в руки парню, которого сбивает плотная опека. У Егора есть дриблинг, его арсенал обманных движений отнюдь не беден, но недостаток скорости и, возможно, некоторая неуверенность в этом компоненте не позволяют ему эффективно избавляться от опеки и выискивать партнеров на постоянной основе. Разовые вспышки привлекательны – передачи через всю площадку, из-за спины и так далее. Но для того чтобы быть разыгрывающим, одних хайлайтов мало.

На данном этапе "Бруклин" предпочитает скорее переделать его в защитника/форварда формата "трешка-защита", нежели учить играть под давлением. Может показаться, что решение "слабое", но на выходе мы получили едва ли не самую эффективную версию Егора Демина, на которую еще совсем недавно совершенно не могли рассчитывать. Но дальше потребуется нечто большее.