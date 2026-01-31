В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве сожительницы

МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Житель Дагестана Ражидин Яралиев, задержанный по подозрению в жестоком убийстве сожительницы, арестован, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что жительница селения Джалган Дербентского района Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась. В четверг расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружили полицейские на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. К вечеру по подозрению в убийстве полиция задержала жителя города Дербента 28-летнего Ражидина Яралиева.
"Рассмотрев материал, городской суд согласился с доводами следствия и постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 27 марта 2026 года", – сказала Мамаева.
Ранее РИА Новости выяснило, что в свои 28 лет Яралиев шесть раз был осужден по различным статьям УК РФ. С 2019 по 2023 год его признавали виновным дважды в краже, трижды в мошенничестве, в том числе с похищением документов, присвоении чужого имущества.