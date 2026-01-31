https://ria.ru/20260131/basketbol-2071483282.html
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт Хорнетс" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T22:54:00+03:00
2026-01-31T22:54:00+03:00
2026-01-31T22:58:00+03:00
баскетбол
спорт
шарлотт хорнетс
сан-антонио спёрс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_0:157:4943:2937_1920x0_80_0_0_091f762d95a6ccac6bc847fd821dcce5.jpg
https://ria.ru/20260131/demin-2071480374.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78080/64/780806443_410:0:4534:3093_1920x0_80_0_0_6ebff42692339469a21e34f005389966.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шарлотт хорнетс, сан-антонио спёрс
Баскетбол, Спорт, Шарлотт Хорнетс, Сан-Антонио Спёрс
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт" дома обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате