"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
Баскетбол
Баскетбол
 
22:54 31.01.2026 (обновлено: 22:58 31.01.2026)
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
"Шарлотт Хорнетс" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате

"Шарлотт" дома обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" на своем паркете обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в городе Шарлотт, завершилась со счетом 111:106 (26:30, 35:17, 24:28, 26:31). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Хорнетс" Брендон Миллер (26), также дабл-дабл в активе Муссы Диабате (12 очков, 10 подборов). У "Сан-Антонио" самым результативным стал Дилан Харпер (20 очков).
НБА
31 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Шарлотт
111 : 106
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Шарлотт" (22 победы и 28 поражений) продлил победную серию в чемпионате до шести матчей и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Сан-Антонио" (32-16) идет на третьем месте на Западе.
В следующем матче "Шарлотт" 2 февраля примет "Нью-Орлеан Хорнетс", а "Сан-Антонио" днем ранее дома сыграет с "Орландо Мэджик".
