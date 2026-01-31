https://ria.ru/20260131/apl-2071468310.html
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
"Арсенал" обыграл "Лидс" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T19:59:00+03:00
2026-01-31T19:59:00+03:00
2026-01-31T22:51:00+03:00
спорт
виктор дьекереш
габриэль жезус
карл дарлоу
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
футбол
лидс юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885873_0:188:1080:796_1920x0_80_0_0_4cdf17f04d335194875781ddccbd1eb1.jpg
https://ria.ru/20260131/chelsi-2071482751.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057885873_0:87:1080:897_1920x0_80_0_0_241d459fd42b0c497e5c42e26a6fe253.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, виктор дьекереш, габриэль жезус, карл дарлоу, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл), лидс юнайтед
Спорт, Виктор Дьекереш, Габриэль Жезус, Карл Дарлоу, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ), Футбол, Лидс Юнайтед
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу со счетом 4:0