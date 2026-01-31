Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
Футбол
 
19:59 31.01.2026 (обновлено: 22:51 31.01.2026)
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
"Арсенал" обыграл "Лидс" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт
виктор дьекереш
габриэль жезус
карл дарлоу
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
футбол
лидс юнайтед
спорт, виктор дьекереш, габриэль жезус, карл дарлоу, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл), лидс юнайтед
Спорт, Виктор Дьекереш, Габриэль Жезус, Карл Дарлоу, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ), Футбол, Лидс Юнайтед
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии по футболу со счетом 4:0

© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Арсенала". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Арсенал" обыграл "Лидс" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Мартин Субименди (27-я минута), Виктор Дьёкереш (69) и Габриэл Жезус (86). Также автоголом отметился вратарь "Лидса" Карл Дарлоу (38).
31 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лидс
0 : 4
Арсенал
27‎’‎ • Мартин Зубименди
(Нони Мадуеке)
38‎’‎ • Карл Дарлоу (А)
69‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Габриэль Мартинелли)
86‎’‎ • Габриэль Жезус
(Мартин Эдегор)
"Арсенал", набрав 53 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Лидс" с 26 баллами идет на 16-й позиции.
В других матчах "Брайтон" дома сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1), а "Вулверхэмптон" на своем поле уступил "Борнмуту" (0:2).
ФутболСпортВиктор ДьекерешГабриэль ЖезусКарл ДарлоуАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Лидс Юнайтед
 
