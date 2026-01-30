Рейтинг@Mail.ru
В небе над Петербургом появились световые столбы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/stolby-2071164051.html
В небе над Петербургом появились световые столбы
В небе над Петербургом появились световые столбы - РИА Новости, 30.01.2026
В небе над Петербургом появились световые столбы
Световые столбы появились в небе над Санкт-Петербургом, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:50:00+03:00
2026-01-30T10:50:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
александр колесов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071163401_0:531:964:1073_1920x0_80_0_0_a4a32fd796a401109a021ab43fb21dd4.jpg
https://ria.ru/20260128/saratov-2070736128.html
https://ria.ru/20260114/omsk-2067738878.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071163401_0:464:964:1187_1920x0_80_0_0_92b1a6f404fe9218243282699df50bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, александр колесов, общество
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Колесов, Общество
В небе над Петербургом появились световые столбы

В небе над Петербургом из-за погоды появились световые столбы

© Фото : Александр Колесов. О погоде в Петербурге/TelegramСветовые столбы в небе над Санкт-Петербургом
Световые столбы в небе над Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Александр Колесов. О погоде в Петербурге/Telegram
Световые столбы в небе над Санкт-Петербургом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Световые столбы появились в небе над Санкт-Петербургом, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как отмечает синоптик, северо-восточный ветер с Ладоги большую часть ночи "поставлял" в Петербург теплый и влажный воздух, и понижение температуры произошло только под утро вместе с поворотом ветра к северо-западу.
Солнечное гало в Саратове - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Саратове наблюдали гало с ложными солнцами
28 января, 12:25
"Какие сегодня красивые световые столбы в Санкт-Петербурге. Как обычно, камера не передает тот вид, который видит глаз на самом деле", - написал он в своем Telegram-канале.
Колесов опубликовал несколько фотографий со светящимися столбами.
"Погода в городе и не такая морозная - всего -10…-11 градусов. Но наличие ледяных кристаллов, которые было видно в воздухе, и создает такой эффект от света", - сообщил он.
Синоптик также отметил, что в Ленинградской области сохраняется аномально-холодная погода. Так, восемь метеостанций по области сегодня отметили температуру ниже 25 градусов, а в восточных районах области минимальные значения температуры достигали -28…-29 градусов на нескольких станциях.
Ледяная радуга в небе над Омском - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В небе над Омском заметили ледяную радугу
14 января, 09:47
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр КолесовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала