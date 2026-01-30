В небе над Петербургом появились световые столбы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Световые столбы появились в небе над Санкт-Петербургом, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Как отмечает синоптик, северо-восточный ветер с Ладоги большую часть ночи "поставлял" в Петербург теплый и влажный воздух, и понижение температуры произошло только под утро вместе с поворотом ветра к северо-западу.
"Какие сегодня красивые световые столбы в Санкт-Петербурге. Как обычно, камера не передает тот вид, который видит глаз на самом деле", - написал он в своем Telegram-канале.
Колесов опубликовал несколько фотографий со светящимися столбами.
"Погода в городе и не такая морозная - всего -10…-11 градусов. Но наличие ледяных кристаллов, которые было видно в воздухе, и создает такой эффект от света", - сообщил он.
Синоптик также отметил, что в Ленинградской области сохраняется аномально-холодная погода. Так, восемь метеостанций по области сегодня отметили температуру ниже 25 градусов, а в восточных районах области минимальные значения температуры достигали -28…-29 градусов на нескольких станциях.
