В небе над Петербургом появились световые столбы

"Какие сегодня красивые световые столбы в Санкт-Петербурге. Как обычно, камера не передает тот вид, который видит глаз на самом деле", - написал он в своем Telegram-канале.

"Погода в городе и не такая морозная - всего -10…-11 градусов. Но наличие ледяных кристаллов, которые было видно в воздухе, и создает такой эффект от света", - сообщил он.