Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения - РИА Новости, 30.01.2026
12:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sboy-2071201853.html
Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения
Пользователи Т-банка жалуются на работу мобильного приложения, уже насчитывается более тысячи жалоб, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:49:00+03:00
2026-01-30T12:49:00+03:00
2026
технологии, санкт-петербург, москва, самарское, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Самарское, Общество
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пользователи Т-банка жалуются на работу мобильного приложения, уже насчитывается более тысячи жалоб, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
"Жалоб – много (час: 1531, сутки: 1648)", - указывается на сайте сервиса по данным на 12.30 мск.
Пользователи сообщают, что мобильное приложение банка не работает, оплата не проходит.
Так, больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге (4%), Москве (3%) и области (2%), Самарской и Ленинградской областей - по 2% соответственно.
В Т-Банке РИА Новости в свою очередь рассказали, что у небольшого числа клиентов наблюдались краткосрочные сбои в переводах. "Сейчас все работает в штатном режиме", - заверили в банке.
