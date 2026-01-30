Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения

"Жалоб – много (час: 1531, сутки: 1648)", - указывается на сайте сервиса по данным на 12.30 мск.

В Т-Банке РИА Новости в свою очередь рассказали, что у небольшого числа клиентов наблюдались краткосрочные сбои в переводах. "Сейчас все работает в штатном режиме", - заверили в банке.