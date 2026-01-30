https://ria.ru/20260130/sboy-2071201853.html
Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения
Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения - РИА Новости, 30.01.2026
Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения
Пользователи Т-банка жалуются на работу мобильного приложения, уже насчитывается более тысячи жалоб, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:49:00+03:00
2026-01-30T12:49:00+03:00
2026-01-30T12:49:00+03:00
технологии
санкт-петербург
москва
самарское
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_0:93:3296:1946_1920x0_80_0_0_8b686c6b07802f7aea0e3cff6fa64507.jpg
https://ria.ru/20260126/rostekh-2070381430.html
санкт-петербург
москва
самарское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3187a242418adf4db558b99adeecd686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, москва, самарское, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Самарское, Общество
Пользователи Т-банка пожаловались на сбои в работе мобильного приложения
Более тысячи пользователей Т-банка пожаловались на сбои в работе приложения