"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Единая Россия" доставила более 130 тонн продуктов и необходимой бытовой техники в Белгородскую область, сообщили в партии.

""Единая Россия" доставила более 130 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. Генераторы для резервной подачи тепла в дома волонтёры "Единой России" направили из Московской и Ленинградской областей, Республики Дагестан и других регионов. Подмосковные единороссы направили жителям приграничья холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрочайники и хлебопечки. Продукты передали из Краснодарского края и Воронежской области, Астраханской, Тюменской областей и Ингушетии", - сказано в сообщении на сайте партии.

Гуманитарная помощь поступает в логистический центр партии ежедневно, волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" сортируют и доставляют ее, уточняется в публикации.