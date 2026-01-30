Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область - РИА Новости, 30.01.2026
Надежные люди
 
16:30 30.01.2026
"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область
"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область - РИА Новости, 30.01.2026
"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область
"Единая Россия" доставила более 130 тонн продуктов и необходимой бытовой техники в Белгородскую область, сообщили в партии. РИА Новости, 30.01.2026
"Единая Россия" доставила более 130 тонн гумпомощи в Белгородскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Единая Россия" доставила более 130 тонн продуктов и необходимой бытовой техники в Белгородскую область, сообщили в партии.
""Единая Россия" доставила более 130 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. Генераторы для резервной подачи тепла в дома волонтёры "Единой России" направили из Московской и Ленинградской областей, Республики Дагестан и других регионов. Подмосковные единороссы направили жителям приграничья холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрочайники и хлебопечки. Продукты передали из Краснодарского края и Воронежской области, Астраханской, Тюменской областей и Ингушетии", - сказано в сообщении на сайте партии.
Гуманитарная помощь поступает в логистический центр партии ежедневно, волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" сортируют и доставляют ее, уточняется в публикации.
"Единая Россия" регулярно доставляет дополнительную помощь в регион. По запросу секретаря реготделения, губернатора Вячеслава Гладкова, привезли продукты, на которые есть запрос. И, конечно, генераторы, чтобы обеспечить подачу тепла в дома, социальные учреждения — больницы, детские сады, школы. Мы постоянно оказываем помощь Белгородчине с 2023 года. И сейчас всей командой готовы помочь справиться с очередным вызовом, с которым столкнулся регион", — приводятся в сообщении слова секретаря Генсовета Ер Владимира Якушева.
