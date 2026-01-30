Рейтинг@Mail.ru
09:48 30.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на военного
Задержан агент спецслужб Украины, планировавший убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, у него изъят пистолет с глушителем, сообщили РИА...
В Петербурге агента Украины задержали за подготовку убийства военного

© РИА НовостиЗадержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего
Задержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Задержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Задержан агент спецслужб Украины, планировавший убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге, у него изъят пистолет с глушителем, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего", - говорится в сообщении.
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
14 января, 09:47
Установлено, что фигурант через Telegram вступил в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт в поддержку киевского режима. Действуя по указанию куратора, он получил от него оружие, "провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству".
"Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы", - отметили в ФСБ.
Следователями УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
