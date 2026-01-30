В Петербурге подросток поджег иномарку после переписки с неизвестным

«

"Полицейские установили и доставили подозреваемого в отдел полиции. Им оказался 13-летний подросток. Предварительно установлено, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который, под предлогом "помощи в освобождении от возможного уголовного преследования его родителей", убедил поджечь автомобиль", - говорится в сообщении.