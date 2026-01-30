Рейтинг@Mail.ru
09:00 30.01.2026
В Петербурге подросток поджег иномарку после переписки с неизвестным
В Петербурге подросток поджег иномарку после переписки с неизвестным
Подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes-Benz, задержали в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что совершить поджог его убедил... РИА Новости, 30.01.2026
В Петербурге подросток поджег иномарку после переписки с неизвестным

В Петербурге неизвестные в мессенджере убедили подростка поджечь Mercedes

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes-Benz, задержали в Санкт-Петербурге, предварительно установлено, что совершить поджог его убедил неизвестный, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий местному жителю, загорелся 29 января на Беговой улице.
«
"Полицейские установили и доставили подозреваемого в отдел полиции. Им оказался 13-летний подросток. Предварительно установлено, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который, под предлогом "помощи в освобождении от возможного уголовного преследования его родителей", убедил поджечь автомобиль", - говорится в сообщении.
Подросток был опрошен и передан законным представителям.
Как сообщает ведомство, материал полицейской проверки направлен в следственные органы, которыми будет принято процессуальное решение.
