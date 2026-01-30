https://ria.ru/20260130/paok-2071270849.html
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы
Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграет против испанской "Сельты" в двух стыковых матчах за... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
В Ньоне завершилась жеребьевка стыков в плей-офф Лиги Европы УЕФА