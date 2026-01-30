Рейтинг@Mail.ru
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Футбол
 
15:22 30.01.2026 (обновлено: 16:13 30.01.2026)
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы
Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграет против испанской "Сельты" в двух стыковых матчах за... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/pszh-monako-2071260564.html
ПАОК сыграет против "Сельты" в стыках Лиги Европы

В Ньоне завершилась жеребьевка стыков в плей-офф Лиги Европы УЕФА

© Фото : Пресс-служба ФК ПАОКФутболисты клуба ПАОК
© Фото : Пресс-служба ФК ПАОК
Футболисты клуба ПАОК. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов, сыграет против испанской "Сельты" в двух стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка стыковых матчей прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Игры за выход в 1/8 финала состоятся 19-20 и 26-27 февраля.
Первый матч этапа пройдет на стадионе ПАОКа. В 1/8 финала победившая команда встретится с французским "Лионом" или английской "Астон Виллой".

Итоги жеребьевки:

Жеребьевка 1/8 финала, куда напрямую пробились команды, занявшие места с первого по восьмое по итогам основного этапа, состоится 27 февраля. Финал Лиги Европы пройдет 20 мая на стадионе "Бешикташа" в Стамбуле.
Сафонов уберет Головина, а Моуринью добьет "Реал"? Огонь в "стыках" ЛЧ
Вчера, 15:00
 
Футбол
 
