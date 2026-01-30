"Стало только хуже". Что происходит с пациентами после "волшебной таблетки"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Настоящую революцию в борьбе с лишним весом совершили не диетологи, а фармацевты. Благодаря новому классу препаратов стремительное похудение превратилось в массовый тренд, покоривший сперва мировых знаменитостей, а затем и обычных людей. Однако исследования дают тревожные результаты: у "волшебной таблетки" есть серьезные недостатки.

Почувствуй себя звездой

Звезды кино, телевидения и музыкальной сцены массово хвастаются успехами в борьбе с лишним весом. Стройные тела демонстрируют даже те, для кого полнота стала неотъемлемой частью сценического образа, например ведущая ток-шоу Опра Уинфри и актриса Кристина Хендрикс. Причина — препарат "Оземпик" и его аналоги.

До сих пор ни одно другое средство, будь то лекарство или диета, не давало столь наглядного эффекта. Такой результат — итог десятилетий научной работы.

Долгое время считалось, что победить лишний вес мешает в основном отсутствие силы воли. Однако открытия 1990-х сместили фокус на биологические причины. Ожирение признали хроническим заболеванием, связанным с нарушением обмена веществ.

Прорывом стал семаглутид, одобренный в 2021-м. Он позволяет добиться значительной потери веса исключительно с помощью инъекций или таблеток — без каких-либо усилий со стороны пациента. Это стимулировало поиск лекарств, влияющих на гормоны, контролирующих аппетит и вес, — таких как GLP-1. Ранние препараты (например, лираглутид) имели скромную эффективность и побочные эффекты.стал семаглутид, одобренный в 2021-м. Он позволяет добиться значительной потери веса исключительно с помощью инъекций или таблеток — без каких-либо усилий со стороны пациента.

© Depositphotos.com / nenetus Девушка на консультации у врача-диетолога © Depositphotos.com / nenetus Девушка на консультации у врача-диетолога

Именно семаглутид — действующее вещество препарата "Оземпик" датской компании Novo Nordisk, а также его менее известных аналогов.

теперь от 149 долларов. Цена за упаковку семаглутида в России, согласно открытым данным, начинается от трех тысяч рублей (большинство предложений — около пяти тысяч). Выход на массовое производство позволил резко снизить цену. Если в 2023-м месячный курс инъекций в США стоил более 1300 долларов, тоот 149 долларов. Цена за упаковку семаглутида в России, согласно открытым данным, начинается от трех тысяч рублей (большинство предложений — около пяти тысяч).

выросли втрое: с 282 тысяч упаковок в январе до 810 тысяч в декабре. Всего — 6,1 миллиона упаковок на 35,2 миллиарда рублей. Так что теперь обычные граждане не отстают от звезд. Причем по всему миру. Так, в России продажи местных аналогов препарата за 2025-йвтрое: с 282 тысяч упаковок в январе до 810 тысяч в декабре. Всего — 6,1 миллиона упаковок на 35,2 миллиарда рублей.

Однако последние исследования подтвердили давние опасения ученых: увлечение модными средствами для похудения может обернуться неприятным сюрпризом.

Вес вернулся, польза исчезла

провели метаанализ 37 исследований, в которых участвовало более девяти тысяч человек. Цель — выяснить, что происходит с весом и здоровьем после прекращения приема препаратов для контроля веса, включая популярные инъекции ("Оземпик", "Вегови" и "Мунджаро"). Оказалось, после отмены лекарств вес возвращается быстро и с избытком, а польза для здоровья сходит на нет. Ученые из Оксфордского университетаметаанализ 37 исследований, в которых участвовало более девяти тысяч человек. Цель — выяснить, что происходит с весом и здоровьем после прекращения приема препаратов для контроля веса, включая популярные инъекции ("Оземпик", "Вегови" и "Мунджаро"). Оказалось, после отмены лекарств вес возвращается быстро и с избытком, а польза для здоровья сходит на нет.

В среднем люди набирают 0,4 килограмма в месяц. Причем после отказа от новых препаратов (семаглутид, тирзепатид) скорость еще выше: 0,8 килограмма в месяц. В результате весь потерянный вес возвращается в среднем за полтора года.

А следом возвращаются к исходным уровням и все улучшенные показатели здоровья: сахар в крови, гликированный гемоглобин, холестерин и артериальное давление. Согласно анализу, польза полностью нивелируется в течение 1,4 года после отмены препарата.

© Depositphotos.com / motortion Девушка с бургером на велотренажере © Depositphotos.com / motortion Девушка с бургером на велотренажере

Таким образом, результат действия "волшебной таблетки" оказался временным. Впрочем, как выяснилось, негативных последствий отмены препарата можно избежать, если подключить старую добрую силу воли.

В рамках того же метаанализа команда из Оксфорда сравнила данные с результатами поведенческих программ по снижению веса (диета плюс спорт). Разница была разительной: те, кто худел с помощью физических нагрузок и пищевой дисциплины, набирали вес втрое медленнее, чем те, кто делал ставку на фармакологию.

Кроме того, польза от поведенческих программ для кардиометаболического здоровья сохранялась дольше — до пяти лет после завершения курса.

исследование ученых из Университета Копенгагена подтверждает эти данные. Участниками эксперимента стали 193 взрослых, которые до этого добились снижения веса с помощью низкокалорийной диеты. Их разбили на четыре группы для годовой программы поддержания веса. Первая ("Плацебо") принимала пустышку и вела обычный образ жизни. Вторая ("Лекарство") получала инъекции препарата для снижения веса без изменения активности. Третья ("Спорт") занималась по специальной программе (интервальное кардио и силовые тренировки) и принимала плацебо. Наконец, четвертая ("Комбинация") сочетала прием препарата и такую же программу тренировок. Свежееученых из Университета Копенгагена подтверждает эти данные. Участниками эксперимента стали 193 взрослых, которые до этого добились снижения веса с помощью низкокалорийной диеты. Их разбили на четыре группы для годовой программы поддержания веса. Первая ("Плацебо") принимала пустышку и вела обычный образ жизни. Вторая ("Лекарство") получала инъекции препарата для снижения веса без изменения активности. Третья ("Спорт") занималась по специальной программе (интервальное кардио и силовые тренировки) и принимала плацебо. Наконец, четвертая ("Комбинация") сочетала прием препарата и такую же программу тренировок.

Отметим, что ученые оценивали не вес, а реальную физическую форму: скорость подъема по лестнице (функциональность), максимальное потребление кислорода (выносливость) и силу мышц ног.

© Pixabay / noah1974 Фрукты и гантели © Pixabay / noah1974 Фрукты и гантели

Спустя год с подъемом по лестнице лучше всех справлялись участники групп "Спорт" и "Комбинация". Группа "Лекарство" не показала улучшений по сравнению с "Плацебо".

С аэробной выносливостью аналогичная картина. Ее существенно повысили те, кто тренировался ("Спорт" и "Комбинация"). У тех, кто полагался только на препарат ("Лекарство"), серьезных улучшений не было.

Абсолютная сила мышц у всех осталась примерно на прежнем уровне. Но поскольку в активных группах вес снизился, то по сравнению с группой плацебо сила относительно массы тела у них выросла.

"Модификация образа жизни"

Эксперты, опрошенные РИА Новости, подтверждают: сам по себе препарат не способен обеспечить долгосрочное снижение веса.

"Моя знакомая на "Оземпике" потеряла 20 килограммов. Когда возвратилась к обычному рациону, вернулся и вес — стало даже чуть больше. Спрашивается, зачем было принимать препарат?" — говорит Наталья Балашова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики и кафедры семейной медицины МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Пациенты часто описывают такое состояние: после съеденной обычной порции пищи вроде бы должна наступить сытость, но ее нет — мозг продолжает посылать сигналы голода. В результате кладут на тарелку добавку. Еда становится способом справиться со стрессом или тревогой. Именно для коррекции такого дисбаланса предназначены "Оземпик" и его аналоги, продолжает доктор. Но фундамент долгосрочного результата закладывается только тогда, когда налажен стабильный режим питания с контролем количества и качества пищи и есть достаточная физическая нагрузка.

© Инфографика Избыточный вес © Инфографика Избыточный вес

"Похудеть можно и на низкокалорийной диете, и с помощью лекарственных препаратов, но единственный путь удержать результат — выработать сбалансированный рацион с умеренным дефицитом калорий, научиться распознавать истинный и эмоциональный голод, не "заедать" проблемы и не есть от скуки", — объясняет Балашова.

Кроме этого, для достижения устойчивого результата некоторым пациентам необходимы консультации психолога, добавляет врач-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Анастасия Павлюк-Павлюченко.

"С пациентами, которым назначены такие препараты, мы занимаемся еще и модификацией образа жизни", — отмечает она.

По словам специалиста, ажиотаж приводит к тому, что препаратом хотят воспользоваться те, кому он на самом деле не нужен.

"Ко мне часто на прием приходят молодые девушки с нормальным весом, которые хотят начать прием препарата, чтобы сбросить три-пять килограммов. К сожалению, приходится отказывать, ведь показания у таких препаратов — сахарный диабет второго типа и ожирение. В данном случае я предлагаю попробовать метод "гарвардская тарелка", добавить в рацион больше овощей, зелени, цельнозерновых продуктов, рыбу, а также увеличить физические нагрузки", — перечисляет врач.