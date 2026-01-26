Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика" - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/prodazhi-2070293189.html
В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика"
В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика" - РИА Новости, 26.01.2026
В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика"
Продажи отечественных препаратов-аналогов "Оземпика", которые используются для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса, в прошлом году выросли... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:51:00+03:00
2026-01-26T11:51:00+03:00
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
промомед
фармсинтез
фармстандарт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2dfa8b719b40870e7068a808e9f55da7.jpg
https://ria.ru/20260123/lekarstvo-2069735068.html
https://ria.ru/20260122/gepatit-2069484915.html
санкт-петербург
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fe250f82d0e358f4020363ff08829b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, московская область (подмосковье), промомед, фармсинтез, фармстандарт
Санкт-Петербург, Москва, Московская область (Подмосковье), Промомед, Фармсинтез, Фармстандарт
В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика"

Продажи отечественных аналогов "Оземпика" в 2025 году выросли почти втрое

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Продажи отечественных препаратов-аналогов "Оземпика", которые используются для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса, в прошлом году выросли почти вчетверо, подсчитало РИА Новости по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак".
Так, по итогам 2025 года было продано 6,1 миллиона упаковок отечественных препаратов на 35,2 миллиарда рублей, тогда как годом ранее продали 1,7 миллиона упаковок на 9,2 миллиарда рублей.
Препарат Ракурс 223Ra - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
23 января, 02:57
При этом месячные продажи увеличились с 282 тысяч упаковок в январе 2025 года до 810 тысяч упаковок в декабре, то есть почти втрое.
Наибольший объем продаж в расчете на 10 тысяч человек зафиксирован в Санкт-Петербурге (807 упаковок), Москве (755 упаковок) и Московской области (738 упаковок). Также в топ-5 регионов по потреблению вошли Краснодарский край (650 упаковок) и Ямало-Ненецкий автономный округ (580 упаковок).
Средняя цена одной упаковки за год выросла на 5,66%, до 5 763 рублей.
Сейчас такие лекарства выпускают компании "Промомед" и "Герофарм", "ПСК Фарма", "Фармсинтез", "Фармстандарт".
"В 2025 году отечественные фармпроизводители выпустили 11,7 миллиона упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида. Этот объем в 10 раз превышает общий импорт лекарственных средств с международным непатентованным наименованием (МНН) "семаглутид" с 2020 по 2023 год. На начало 2026 года в "Честном знаке" зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов", - сказали в ЦРПТ.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В России разработали препарат для терапии гепатита В
22 января, 08:40
 
Санкт-ПетербургМоскваМосковская область (Подмосковье)ПромомедФармсинтезФармстандарт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала