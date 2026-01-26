В России выросли продажи отечественных аналогов "Оземпика"

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Продажи отечественных препаратов-аналогов "Оземпика", которые используются для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса, в прошлом году выросли почти вчетверо, Продажи отечественных препаратов-аналогов "Оземпика", которые используются для лечения сахарного диабета и снижения избыточного веса, в прошлом году выросли почти вчетверо, подсчитало РИА Новости по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак".

Так, по итогам 2025 года было продано 6,1 миллиона упаковок отечественных препаратов на 35,2 миллиарда рублей, тогда как годом ранее продали 1,7 миллиона упаковок на 9,2 миллиарда рублей.

При этом месячные продажи увеличились с 282 тысяч упаковок в январе 2025 года до 810 тысяч упаковок в декабре, то есть почти втрое.

Средняя цена одной упаковки за год выросла на 5,66%, до 5 763 рублей.