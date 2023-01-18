https://ria.ru/20230118/preparat-1845537306.html

Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса

Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса - РИА Новости, 18.01.2023

Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса

В США разрешили применять семаглутид — первое в мире безопасное и эффективное лекарство от ожирения для взрослых и подростков. К этому препарату ученые шли 30... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:00

2023-01-18T12:18

наука

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ожирение

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В США разрешили применять семаглутид — первое в мире безопасное и эффективное лекарство от ожирения для взрослых и подростков. К этому препарату ученые шли 30 лет. Клинические исследования проводили в восьми странах, в том числе в России.Образ жизни или болезньРаньше считали, что людям с избыточным весом просто не хватает силы воли, чтобы похудеть. Но со временем появились свидетельства того, что организм каждого человека стремится поддерживать свойственную ему массу тела, определяемую в первую очередь внутренним метаболизмом.Смена парадигмы произошла в середине 1990-х, когда Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, обнаружил ген, кодирующий лептин — гормон, который вырабатывается жировой тканью и вызывает чувство сытости. Лабораторные мыши с мутационными нарушениями в этом гене отличались неумеренным аппетитом и быстро набирали вес. Добавление в пищу лептина уменьшало чувство голода — и животные худели.Еще до открытия лептина биологи нашли гормоны-инкретины, регулирующие уровень глюкозы в крови, — глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (GIP) и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Вырабатываемые слизистой оболочкой кишечника после приема пищи, они стимулируют секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы и снижают уровень сахара — один из факторов, определяющий массу тела.Стало ясно, что главная причина ожирения — нарушение конкретных физиологических процессов. А значит, это болезнь и ее можно лечить. Специалисты активно занялись исследованием биологических основ накопления жиров в тканях и поиском фармакологических методов борьбы с ним. Сегодня ожирение рассматривают как хроническое заболевание, связанное с обменом веществ, которое приводит ко множеству проблем со здоровьем — как физических, так и психических. И конечно, снижает качество жизни.Гормональная атакаДля систем здравоохранения многих стран определяющими становятся решения главного лекарственного регулятора Соединенных Штатов — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В нулевые организация начала одобрять препараты для лечения диабета второго типа, имитирующие действие гормона GLP-1. Первыми ласточками стали эксенатид в 2005-м и лираглутид в 2010-м.Во время тестовых испытаний ученые заметили, что участники исследований теряют вес из-за воздействия GLP-1 на рецепторы, регулирующие аппетит и замедляющие пищеварение. После этого фармацевтические компании решили проверить, можно ли использовать лекарства от диабета для снижения веса. Но у ранних препаратов было много побочных действий, в том числе и недоказанное канцерогенное. Широкой группе пациентов с проблемами пищеварения назначать такие средства нельзя. Кроме того, высокой эффективностью они не отличаются.Так, лираглутид вызывает снижение массы тела в среднем на восемь процентов — всего на пять пунктов больше, чем у людей, принимавших плацебо. Несмотря на такой незначительный результат, в 2014-м FDA одобрило этот препарат для ограниченного применения при лечении ожирения и для контроля веса. Его до сих пор широко назначают в США, а весной 2016-го зарегистрировали в России.Препарат нового поколенияВ начале 2021-го датская компания Novo Nordisk сообщила об успешном завершении клинических испытаний третьей фазы нового вещества для лечения ожирения — семаглутида. Те, кто получали еженедельные инъекции, через 16 месяцев потеряли в среднем 14,9 процента массы тела. К тому же у препарата практически нет побочных эффектов.Это было важное событие. Никогда раньше не удавалось с помощью фармакологических методов безопасно уменьшить массу на такую значительную величину. К тому времени семаглутид уже четыре года использовали против диабета, теперь же FDA одобрило его для снижения веса у взрослых с ожирением.Препарат очень близок к лираглутиду по составу и биологическому механизму. Он тоже имитирует действие гормона GLP-1, но у него, во-первых, продолженное действие, а значит, гораздо меньше побочек, во-вторых, лучший доступ к регулирующим аппетит областям мозга.Но настоящим революционным прорывом в фармакологии стало одобрение FDA семаглутида для лечения ожирения у подростков от 12 лет и старше.Теперь и для детейПо оценкам ВОЗ, в 2016-м в мире у 124 миллионов детей и подростков фиксировали ожирение, а еще у 257 миллионов — избыточный вес. Суммарно это более 18 процентов всех жителей планеты младше 19 лет. Для сравнения: в 1975 году эта цифра составляла менее пяти процентов. И ситуация ухудшается с каждым годом.Предпосылки для большинства хронических заболеваний закладываются в раннем возрасте, и ожирение — не исключение. Задача медиков — остановить процесс на начальном этапе. Подросткам труднее менять пищевые привычки и образ жизни, их организм более устойчив к медикаментозному воздействию. К тому же все существующие лекарства для борьбы с избыточным весом до сих пор разрешали применять только взрослым.Результаты проведенных компанией Novo Nordisk клинических испытаний показали, что при еженедельной инъекции в течение 16 месяцев более чем у трети подростков масса тела сократилась не менее чем на 20 процентов. В крови нормализовались уровни сахара и холестерина низкой плотности, улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.Важно отметить, что 79 процентов получателей семаглутида испытали побочные эффекты — желудочно-кишечные расстройства, снижение кровяного давления, сыпь и зуд. Но тяжесть симптомов в целом была ниже, чем от предыдущих препаратов.Вопросы остаютсяРазработчики лекарств пока не могут сказать, насколько устойчивым будет результат, достигнутый после лечения семаглутидом: большинство участников через год набрали около двух третей потерянного веса. Возможно, препарат придется принимать всю жизнь. Это сейчас самый важный вопрос с учетом того, что месячный курс инъекций стоит более 1300 долларов США, а накопительный эффект даже небольших побочек пока никто не оценивал.Также до конца не понятно, как будут реагировать на подобные гормональные средства люди с хроническими заболеваниями, например диабетики, принимающие инсулин, или пациенты с жировой болезнью печени. Это еще предстоит выяснить.Тем не менее, согласно пресс-релизу, Novo Nordisk планирует запустить массовое производство семаглутида в самое ближайшее время. Однако не стоит ожидать чуда. В заключении по результатам клинических испытаний говорится, что препарат эффективен только "в сочетании с планом питания со сниженной калорийностью и повышенной физической активностью".В перспективе — новые препаратыСейчас внимание ученых приковано к потенциально еще более эффективному и безопасному лекарству — тирзепатиду. Это первый препарат, который одновременно активирует рецепторы GLP-1 и GIP, что приводит к улучшению контроля уровня сахара в крови. В мае 2022-го средство одобрили для лечения диабета второго типа в США, а осенью того же года — в Евросоюзе, Канаде и Австралии. Исследователи пока не могут объяснить, почему активация рецепторов обоих гормонов работает лучше, чем одного, но факт остается фактом.Результаты клинических исследований фазы 3a, проведенных разработавшей препарат американской компанией Eli Lilly, показали: через шесть месяцев, в течение которых пациентам еженедельно делали подкожные инъекции, масса тела у них снизилась в среднем на 21 процент. А в отдельных случаях — на 30 и более, причем держалась на достигнутом уровне в течение одного-двух лет. Ранее подобного эффекта достигали только с помощью бариатрической хирургии.После испытаний фазы 3b, которые должны завершиться в апреле 2023-го, компания планирует подать заявку на использование тирзепатида для лечения ожирения. А ученые уже работают над созданием "тройных агонистов" — препаратов, имитирующих одновременное действие GLP-1, GIP, а также глюкагона (этот гормон стимулирует секрецию инсулина и влияет на аппетит).

https://ria.ru/20221014/atf-1823395205.html

https://ria.ru/20220524/gerpes-1790247901.html

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, ожирение, похудение