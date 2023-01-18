https://ria.ru/20230118/preparat-1845537306.html
Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса
Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса - РИА Новости, 18.01.2023
Инъекции стройности. Создан первый безопасный препарат от лишнего веса
В США разрешили применять семаглутид — первое в мире безопасное и эффективное лекарство от ожирения для взрослых и подростков. К этому препарату ученые шли 30... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:00
2023-01-18T08:00
2023-01-18T12:18
наука
биология
здоровье
ожирение
похудение
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В США разрешили применять семаглутид — первое в мире безопасное и эффективное лекарство от ожирения для взрослых и подростков. К этому препарату ученые шли 30 лет. Клинические исследования проводили в восьми странах, в том числе в России.Образ жизни или болезньРаньше считали, что людям с избыточным весом просто не хватает силы воли, чтобы похудеть. Но со временем появились свидетельства того, что организм каждого человека стремится поддерживать свойственную ему массу тела, определяемую в первую очередь внутренним метаболизмом.Смена парадигмы произошла в середине 1990-х, когда Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, обнаружил ген, кодирующий лептин — гормон, который вырабатывается жировой тканью и вызывает чувство сытости. Лабораторные мыши с мутационными нарушениями в этом гене отличались неумеренным аппетитом и быстро набирали вес. Добавление в пищу лептина уменьшало чувство голода — и животные худели.Еще до открытия лептина биологи нашли гормоны-инкретины, регулирующие уровень глюкозы в крови, — глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (GIP) и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Вырабатываемые слизистой оболочкой кишечника после приема пищи, они стимулируют секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы и снижают уровень сахара — один из факторов, определяющий массу тела.Стало ясно, что главная причина ожирения — нарушение конкретных физиологических процессов. А значит, это болезнь и ее можно лечить. Специалисты активно занялись исследованием биологических основ накопления жиров в тканях и поиском фармакологических методов борьбы с ним. Сегодня ожирение рассматривают как хроническое заболевание, связанное с обменом веществ, которое приводит ко множеству проблем со здоровьем — как физических, так и психических. И конечно, снижает качество жизни.Гормональная атакаДля систем здравоохранения многих стран определяющими становятся решения главного лекарственного регулятора Соединенных Штатов — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В нулевые организация начала одобрять препараты для лечения диабета второго типа, имитирующие действие гормона GLP-1. Первыми ласточками стали эксенатид в 2005-м и лираглутид в 2010-м.Во время тестовых испытаний ученые заметили, что участники исследований теряют вес из-за воздействия GLP-1 на рецепторы, регулирующие аппетит и замедляющие пищеварение. После этого фармацевтические компании решили проверить, можно ли использовать лекарства от диабета для снижения веса. Но у ранних препаратов было много побочных действий, в том числе и недоказанное канцерогенное. Широкой группе пациентов с проблемами пищеварения назначать такие средства нельзя. Кроме того, высокой эффективностью они не отличаются.Так, лираглутид вызывает снижение массы тела в среднем на восемь процентов — всего на пять пунктов больше, чем у людей, принимавших плацебо. Несмотря на такой незначительный результат, в 2014-м FDA одобрило этот препарат для ограниченного применения при лечении ожирения и для контроля веса. Его до сих пор широко назначают в США, а весной 2016-го зарегистрировали в России.Препарат нового поколенияВ начале 2021-го датская компания Novo Nordisk сообщила об успешном завершении клинических испытаний третьей фазы нового вещества для лечения ожирения — семаглутида. Те, кто получали еженедельные инъекции, через 16 месяцев потеряли в среднем 14,9 процента массы тела. К тому же у препарата практически нет побочных эффектов.Это было важное событие. Никогда раньше не удавалось с помощью фармакологических методов безопасно уменьшить массу на такую значительную величину. К тому времени семаглутид уже четыре года использовали против диабета, теперь же FDA одобрило его для снижения веса у взрослых с ожирением.Препарат очень близок к лираглутиду по составу и биологическому механизму. Он тоже имитирует действие гормона GLP-1, но у него, во-первых, продолженное действие, а значит, гораздо меньше побочек, во-вторых, лучший доступ к регулирующим аппетит областям мозга.Но настоящим революционным прорывом в фармакологии стало одобрение FDA семаглутида для лечения ожирения у подростков от 12 лет и старше.Теперь и для детейПо оценкам ВОЗ, в 2016-м в мире у 124 миллионов детей и подростков фиксировали ожирение, а еще у 257 миллионов — избыточный вес. Суммарно это более 18 процентов всех жителей планеты младше 19 лет. Для сравнения: в 1975 году эта цифра составляла менее пяти процентов. И ситуация ухудшается с каждым годом.Предпосылки для большинства хронических заболеваний закладываются в раннем возрасте, и ожирение — не исключение. Задача медиков — остановить процесс на начальном этапе. Подросткам труднее менять пищевые привычки и образ жизни, их организм более устойчив к медикаментозному воздействию. К тому же все существующие лекарства для борьбы с избыточным весом до сих пор разрешали применять только взрослым.Результаты проведенных компанией Novo Nordisk клинических испытаний показали, что при еженедельной инъекции в течение 16 месяцев более чем у трети подростков масса тела сократилась не менее чем на 20 процентов. В крови нормализовались уровни сахара и холестерина низкой плотности, улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.Важно отметить, что 79 процентов получателей семаглутида испытали побочные эффекты — желудочно-кишечные расстройства, снижение кровяного давления, сыпь и зуд. Но тяжесть симптомов в целом была ниже, чем от предыдущих препаратов.Вопросы остаютсяРазработчики лекарств пока не могут сказать, насколько устойчивым будет результат, достигнутый после лечения семаглутидом: большинство участников через год набрали около двух третей потерянного веса. Возможно, препарат придется принимать всю жизнь. Это сейчас самый важный вопрос с учетом того, что месячный курс инъекций стоит более 1300 долларов США, а накопительный эффект даже небольших побочек пока никто не оценивал.Также до конца не понятно, как будут реагировать на подобные гормональные средства люди с хроническими заболеваниями, например диабетики, принимающие инсулин, или пациенты с жировой болезнью печени. Это еще предстоит выяснить.Тем не менее, согласно пресс-релизу, Novo Nordisk планирует запустить массовое производство семаглутида в самое ближайшее время. Однако не стоит ожидать чуда. В заключении по результатам клинических испытаний говорится, что препарат эффективен только "в сочетании с планом питания со сниженной калорийностью и повышенной физической активностью".В перспективе — новые препаратыСейчас внимание ученых приковано к потенциально еще более эффективному и безопасному лекарству — тирзепатиду. Это первый препарат, который одновременно активирует рецепторы GLP-1 и GIP, что приводит к улучшению контроля уровня сахара в крови. В мае 2022-го средство одобрили для лечения диабета второго типа в США, а осенью того же года — в Евросоюзе, Канаде и Австралии. Исследователи пока не могут объяснить, почему активация рецепторов обоих гормонов работает лучше, чем одного, но факт остается фактом.Результаты клинических исследований фазы 3a, проведенных разработавшей препарат американской компанией Eli Lilly, показали: через шесть месяцев, в течение которых пациентам еженедельно делали подкожные инъекции, масса тела у них снизилась в среднем на 21 процент. А в отдельных случаях — на 30 и более, причем держалась на достигнутом уровне в течение одного-двух лет. Ранее подобного эффекта достигали только с помощью бариатрической хирургии.После испытаний фазы 3b, которые должны завершиться в апреле 2023-го, компания планирует подать заявку на использование тирзепатида для лечения ожирения. А ученые уже работают над созданием "тройных агонистов" — препаратов, имитирующих одновременное действие GLP-1, GIP, а также глюкагона (этот гормон стимулирует секрецию инсулина и влияет на аппетит).
https://ria.ru/20221014/atf-1823395205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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биология, здоровье, ожирение, похудение
Наука, биология, Здоровье, Ожирение, Похудение
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В США разрешили применять семаглутид — первое в мире безопасное и эффективное лекарство от ожирения для взрослых и подростков. К этому препарату ученые шли 30 лет. Клинические исследования проводили в восьми странах, в том числе в России.
Раньше считали, что людям с избыточным весом просто не хватает силы воли, чтобы похудеть. Но со временем появились свидетельства того, что организм каждого человека стремится поддерживать свойственную ему массу тела, определяемую в первую очередь внутренним метаболизмом.
Смена парадигмы произошла в середине 1990-х, когда Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, обнаружил ген, кодирующий лептин — гормон, который вырабатывается жировой тканью и вызывает чувство сытости. Лабораторные мыши с мутационными нарушениями в этом гене отличались неумеренным аппетитом и быстро набирали вес. Добавление в пищу лептина уменьшало чувство голода — и животные худели.
Еще до открытия лептина биологи нашли гормоны-инкретины, регулирующие уровень глюкозы в крови, — глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (GIP) и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Вырабатываемые слизистой оболочкой кишечника после приема пищи, они стимулируют секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы и снижают уровень сахара — один из факторов, определяющий массу тела.
Стало ясно, что главная причина ожирения — нарушение конкретных физиологических процессов. А значит, это болезнь и ее можно лечить. Специалисты активно занялись исследованием биологических основ накопления жиров в тканях и поиском фармакологических методов борьбы с ним. Сегодня ожирение рассматривают как хроническое заболевание, связанное с обменом веществ, которое приводит ко множеству проблем со здоровьем — как физических, так и психических. И конечно, снижает качество жизни.
Для систем здравоохранения многих стран определяющими становятся решения главного лекарственного регулятора Соединенных Штатов — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В нулевые организация начала одобрять препараты для лечения диабета второго типа, имитирующие действие гормона GLP-1. Первыми ласточками стали эксенатид в 2005-м и лираглутид в 2010-м.
Во время тестовых испытаний ученые заметили, что участники исследований теряют вес из-за воздействия GLP-1 на рецепторы, регулирующие аппетит и замедляющие пищеварение. После этого фармацевтические компании решили проверить, можно ли использовать лекарства от диабета для снижения веса. Но у ранних препаратов было много побочных действий, в том числе и недоказанное канцерогенное. Широкой группе пациентов с проблемами пищеварения назначать такие средства нельзя. Кроме того, высокой эффективностью они не отличаются.
Так, лираглутид вызывает снижение массы тела в среднем на восемь процентов — всего на пять пунктов больше, чем у людей, принимавших плацебо. Несмотря на такой незначительный результат, в 2014-м FDA одобрило этот препарат для ограниченного применения при лечении ожирения и для контроля веса. Его до сих пор широко назначают в США, а весной 2016-го зарегистрировали в России.
Препарат нового поколения
В начале 2021-го датская компания Novo Nordisk сообщила
об успешном завершении клинических испытаний третьей фазы нового вещества для лечения ожирения — семаглутида. Те, кто получали еженедельные инъекции, через 16 месяцев потеряли в среднем 14,9 процента массы тела. К тому же у препарата практически нет побочных эффектов.
Это было важное событие. Никогда раньше не удавалось с помощью фармакологических методов безопасно уменьшить массу на такую значительную величину. К тому времени семаглутид уже четыре года использовали против диабета, теперь же FDA одобрило его для снижения веса у взрослых с ожирением.
Препарат очень близок к лираглутиду по составу и биологическому механизму. Он тоже имитирует действие гормона GLP-1, но у него, во-первых, продолженное действие, а значит, гораздо меньше побочек, во-вторых, лучший доступ к регулирующим аппетит областям мозга.
Но настоящим революционным прорывом в фармакологии стало одобрение FDA семаглутида для лечения ожирения у подростков от 12 лет и старше.
По оценкам ВОЗ, в 2016-м в мире у 124 миллионов детей и подростков фиксировали ожирение, а еще у 257 миллионов — избыточный вес. Суммарно это более 18 процентов всех жителей планеты младше 19 лет. Для сравнения: в 1975 году эта цифра составляла менее пяти процентов. И ситуация ухудшается с каждым годом.
Предпосылки для большинства хронических заболеваний закладываются в раннем возрасте, и ожирение — не исключение. Задача медиков — остановить процесс на начальном этапе. Подросткам труднее менять пищевые привычки и образ жизни, их организм более устойчив к медикаментозному воздействию. К тому же все существующие лекарства для борьбы с избыточным весом до сих пор разрешали применять только взрослым.
Результаты проведенных компанией Novo Nordisk клинических испытаний показали
, что при еженедельной инъекции в течение 16 месяцев более чем у трети подростков масса тела сократилась не менее чем на 20 процентов. В крови нормализовались уровни сахара и холестерина низкой плотности, улучшились показатели сердечно-сосудистой системы.
Важно отметить, что 79 процентов получателей семаглутида испытали побочные эффекты — желудочно-кишечные расстройства, снижение кровяного давления, сыпь и зуд. Но тяжесть симптомов в целом была ниже, чем от предыдущих препаратов.
Разработчики лекарств пока не могут сказать, насколько устойчивым будет результат, достигнутый после лечения семаглутидом: большинство участников через год набрали около двух третей потерянного веса. Возможно, препарат придется принимать всю жизнь. Это сейчас самый важный вопрос с учетом того, что месячный курс инъекций стоит более 1300 долларов США, а накопительный эффект даже небольших побочек пока никто не оценивал.
Также до конца не понятно, как будут реагировать на подобные гормональные средства люди с хроническими заболеваниями, например диабетики, принимающие инсулин, или пациенты с жировой болезнью печени. Это еще предстоит выяснить.
Тем не менее, согласно пресс-релизу
, Novo Nordisk планирует запустить массовое производство семаглутида в самое ближайшее время. Однако не стоит ожидать чуда. В заключении по результатам клинических испытаний говорится, что препарат эффективен только "в сочетании с планом питания со сниженной калорийностью и повышенной физической активностью".
В перспективе — новые препараты
Сейчас внимание ученых приковано к потенциально еще более эффективному и безопасному лекарству — тирзепатиду. Это первый препарат, который одновременно активирует рецепторы GLP-1 и GIP, что приводит к улучшению контроля уровня сахара в крови. В мае 2022-го средство одобрили для лечения диабета второго типа в США, а осенью того же года — в Евросоюзе, Канаде и Австралии. Исследователи пока не могут объяснить, почему активация рецепторов обоих гормонов работает лучше, чем одного, но факт остается фактом.
Результаты клинических исследований фазы 3a, проведенных разработавшей препарат американской компанией Eli Lilly, показали: через шесть месяцев, в течение которых пациентам еженедельно делали подкожные инъекции, масса тела у них снизилась в среднем на 21 процент. А в отдельных случаях — на 30 и более, причем держалась на достигнутом уровне в течение одного-двух лет. Ранее подобного эффекта достигали только с помощью бариатрической хирургии.
После испытаний фазы 3b, которые должны завершиться в апреле 2023-го, компания планирует подать заявку на использование тирзепатида для лечения ожирения. А ученые уже работают над созданием "тройных агонистов" — препаратов, имитирующих одновременное действие GLP-1, GIP, а также глюкагона (этот гормон стимулирует секрецию инсулина и влияет на аппетит).