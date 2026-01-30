Минздрав Шри-Ланки рассказал о рисках распространения вируса Нипах

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Шри-Ланки считает крайне низким риск распространения вируса Нипах в островном государстве.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Минздрав Индии 28 января опроверг сообщения зарубежных СМИ о новых случаях обнаружения вируса. Ведомство сообщило, что заболевание удалось локализовать. Было выявлено 196 контактов, связанных с подтвержденными случаями. У всех обследованных отсутствовали симптомы Нипах, а их анализы оказались отрицательными. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила, что случаев заболевания всего два и никто из контактировавших с зараженными не заболел.
"Вирус Нипах в основном встречается у животных, особенно у плодоядных летучих мышей, и случаи заражения людей редки, происходят только при тесном контакте с инфицированными животными или загрязненными материалами… В настоящее время риск передачи вируса в Шри-Ланку считается минимальным", - заявил секретарь министерства здравоохранения доктор Анил Джасингхе на брифинге.
Он подчеркнул, что в Шри-Ланке действует надежная система эпидемиологического надзора для быстрого выявления любых потенциальных случаев заболевания. Медицинский исследовательский институт оснащен необходимыми лабораторными средствами для эффективной диагностики таких заболеваний, добавил представитель минздрава .
"Министерство здравоохранения полностью готово обеспечить быструю и эффективную реакцию в случае возникновения любого подозрительного случая", — заверил Джасингхе, подчеркнув готовность страны защитить здоровье населения.
Он также отметил, что минздрав внимательно следит за региональной ситуацией в координации с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами и призвал общественность полагаться на официальные сообщения и проверенные источники для получения точной информации.
