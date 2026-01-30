Минздрав Шри-Ланки рассказал о рисках распространения вируса Нипах

Он подчеркнул, что в Шри-Ланке действует надежная система эпидемиологического надзора для быстрого выявления любых потенциальных случаев заболевания. Медицинский исследовательский институт оснащен необходимыми лабораторными средствами для эффективной диагностики таких заболеваний, добавил представитель минздрава .

Он также отметил, что минздрав внимательно следит за региональной ситуацией в координации с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами и призвал общественность полагаться на официальные сообщения и проверенные источники для получения точной информации.