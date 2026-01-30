Рейтинг@Mail.ru
Меликов процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова
23:57 30.01.2026
Меликов процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова
Меликов процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал встречу сенатора от республики Сулеймана Керимова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым цитатой президента России... РИА Новости, 30.01.2026
Меликов процитировал Путина, комментируя встречу Керимова и Кадырова

Меликов прокомментировал встречу Керимова с Кадыровым цитатой Путина о братстве

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал встречу сенатора от республики Сулеймана Керимова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым цитатой президента России Владимира Путина о том, что братство народов всегда было и остается главной силой многонациональной страны.
В пятницу Кадыров сообщил о встрече с Керимовым в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.
"Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой", – это слова нашего Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина. На фото (со встречи Керимова и Кадырова - ред.) – лучшее начало Года единства! Когда мы вместе – нас не победить!" – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Ветераны из Дагестана получат от Керимова по пять миллионов рублей
9 мая 2025, 23:58
