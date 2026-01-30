Рейтинг@Mail.ru
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона - РИА Новости, 30.01.2026
08:00 30.01.2026
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона
Евросоюз обречен. Теперь это уже точно. Если раньше можно было в этом сомневаться, допускать различные сценарии развития событий, считать это утрированием и...
Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона

Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Евросоюз обречен. Теперь это уже точно. Если раньше можно было в этом сомневаться, допускать различные сценарии развития событий, считать это утрированием и преувеличением, то после программной речи "министра иностранных дел" ЕС Каи Каллас на конференции Европейского оборонного агентства сомнений не остается: Европа окончательно выбрала путь самоуничтожения. Причем ускоренного самоуничтожения.
Каллас — известный генератор случайных фраз и глупейших сентенций. Но в данном случае она читала подготовленную речь, явно согласованную "наверху" и отражающую общую линию Еврокомиссии. И самое главное — эта речь получила широкое освещение в прессе, не встретив (во всяком случае, пока) сколь-нибудь серьезную критику в мейнстриме! Наоборот, на нее активно начали ссылаться как на свидетельство переломного момента: "Европа говорит: "Гудбай, Америка".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева
29 января, 09:43
Не хочется повторять массу глупостей, которые традиционно наговорила Каллас от себя (вроде истории о третьем звонке в ее школе в советской Эстонии). И тем более нет смысла разбирать ее постоянные ссылки на тезисы из речи премьера Канады Марка Карни в Давосе, на которую сейчас равняются все западные либералы как на путеводную звезду.
Удивляет, что многие европейские СМИ почему-то стали преподносить как какое-то откровение слова Каллас о том, что для Америки, оказывается, Европа отныне не является приоритетом. Ну ладно, до эстонки долго доходили известия о новой Стратегии национальной безопасности США, обнародованной еще в ноябре прошлого года. Но остальные-то европейцы не могли не знать, что в данном документе все это сказано прямо.
Стоит выделить главные тезисы, которые действительно могут свидетельствовать о выработке новой стратегии Евросоюза и ее бюрократических надстроек:
  • создание "европейской НАТО" без Америки;
  • отказ от аутсорсинга в военно-промышленном производстве и переход на внутренние ресурсы Евросоюза;
  • переход на принятие решений большинством голосов и отказ от права вето меньшинства на решение любых вопросов;
  • полное поглощение национальных государств единой Европой.
Западные аналитики обратили больше внимания на первую пару тезисов этого плана. Во многом это объясняется реакцией Европы на эпатажное выступление генсека НАТО Марка Рютте в начале недели. Выступая перед европейскими парламентариями, голландец вальяжно заявил: "Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не сможете". Реакция была очень бурной, европарламентарии начали вопрошать Рютте: "Вы посол США в НАТО или генеральный секретарь, представляющий всех членов альянса?"
Некоторые европейские политики уже требуют снять генсека, поясняя: "Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы". А находящиеся при высоких должностях высказывают то же самое, но более вежливо. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил генсеку: "Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Это европейская опора НАТО".
Показательной является реакция пропагандиста немецкого Bild Юлиана Репке, люто ненавидящего Россию. Он эмоционально ответил на слова Рютте: "Оборонный бюджет Европы в три раза больше, чем у России, наша экономическая мощь в восемь раз выше, и у нас в три раза больше людей, способных защитить себя. Конечно, мы могли бы защитить себя, если бы захотели. Но полагаться на "папочку", очевидно, удобнее".
И здесь мы подходим к самому главному. В последнее время все эти "подсчеты" звучат все чаще из уст высокопоставленных европейских деятелей. В частности, примерно так же подсчитывала ресурсы Европы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подписывая в Индии сделку, которую она сама окрестила "матерью всех соглашений". Вот и Каллас в своей речи заговорила о европейской "супердержаве": "Ни одна супердержава в истории никогда не передавала на аутсорсинг свое выживание и при этом выживала".
Некоторые европейцы на все эти подсчеты наивно возражают: "Но Европа не является супердержавой в любом значимом смысле — начиная с очевидного факта, что это не одно государство. Граждане Европы никогда не соглашались на разрушение наших демократических институтов, которое потребовалось бы для того, чтобы играть роль сверхдержавы".
В докладе Каллас есть ответ на эти сомнения и возражения: "Фрагментация замедляет нас. Она ослабляет нас. Нам необходимо изменить культуру, отказавшись от мышления наций, и действовать совместно как европейцы". Вот и все! Вот и конец эпохи Евросоюза, который десятилетиями развивался под лозунгом In varietate concordia ("Единство в многообразии"). Теперь многообразие объявлено тормозом и официально, с высоких трибун предается анафеме.
Повторимся: выступление Каллас активно цитируется мейнстримными СМИ и аналитиками, встречая в основном позитивную реакцию. И лишь немногие европейцы обратили внимание на то, что глава внешнеполитической надстройки ЕС де-факто похоронила национальные государства Европы. Депутат венгерского парламента Балаш Орбан (однофамилец премьера его страны) заявил: "Брюссель лишит государства-члены полномочий в области внешней политики и политики безопасности, отменив национальное вето, гарантированное им учредительными договорами ЕС. Мы это хорошо знаем: кто отказывается от права вето, тот отказывается от национальных интересов".
И хотя Орбаны (и тот и другой) обещают этого никогда не допустить, мы уже видим, как Европа наплевала на право вето и под всеми парусами движется к официально обозначенной эстонкой цели: лишить национальные государства ЕС права на свое мнение, свою идеологию, свою политику! Девиз Европы теперь должен звучать так: "Единство в унификации".
А это значит, что Евросоюза больше не будет. Усиление и без того жесткого давления на страны ЕС обязательно приведет к встречному сопротивлению и взрыву. Третий закон Ньютона никто не в силах отменить — даже Кая Каллас, явно с ним незнакомая.
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
26 января, 10:40
На Западе раскрыли подробности ссоры Каллас и фон дер Ляйен
26 января, 10:40
 
В миреЕвропаСШААмерикаМарк РюттеМарк КарниЕврокомиссияНАТОМирный план США по УкраинеЕвросоюзКайя КалласАналитика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
