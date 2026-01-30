Евросоюз обречен. Теперь это уже точно. Если раньше можно было в этом сомневаться, допускать различные сценарии развития событий, считать это утрированием и преувеличением, то после программной речи "министра иностранных дел" ЕС Каи Каллас на конференции Европейского оборонного агентства сомнений не остается: Европа окончательно выбрала путь самоуничтожения. Причем ускоренного самоуничтожения.

Каллас — известный генератор случайных фраз и глупейших сентенций. Но в данном случае она читала подготовленную речь, явно согласованную "наверху" и отражающую общую линию Еврокомиссии . И самое главное — эта речь получила широкое освещение в прессе, не встретив (во всяком случае, пока) сколь-нибудь серьезную критику в мейнстриме! Наоборот, на нее активно начали ссылаться как на свидетельство переломного момента: "Европа говорит: "Гудбай, Америка".

Марка Карни в Не хочется повторять массу глупостей, которые традиционно наговорила Каллас от себя (вроде истории о третьем звонке в ее школе в советской Эстонии ). И тем более нет смысла разбирать ее постоянные ссылки на тезисы из речи премьера Канады Давосе , на которую сейчас равняются все западные либералы как на путеводную звезду

Удивляет, что многие европейские СМИ почему-то стали преподносить как какое-то откровение слова Каллас о том, что для Америки , оказывается, Европа отныне не является приоритетом. Ну ладно, до эстонки долго доходили известия о новой Стратегии национальной безопасности США , обнародованной еще в ноябре прошлого года. Но остальные-то европейцы не могли не знать, что в данном документе все это сказано прямо.

Стоит выделить главные тезисы, которые действительно могут свидетельствовать о выработке новой стратегии Евросоюза и ее бюрократических надстроек:

создание "европейской НАТО" без Америки;

отказ от аутсорсинга в военно-промышленном производстве и переход на внутренние ресурсы Евросоюза;

переход на принятие решений большинством голосов и отказ от права вето меньшинства на решение любых вопросов;

полное поглощение национальных государств единой Европой.

Западные аналитики обратили больше внимания на первую пару тезисов этого плана. Во многом это объясняется реакцией Европы на эпатажное выступление генсека НАТО Марка Рютте в начале недели. Выступая перед европейскими парламентариями, голландец вальяжно заявил: "Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не сможете". Реакция была очень бурной, европарламентарии начали вопрошать Рютте: "Вы посол США в НАТО или генеральный секретарь, представляющий всех членов альянса?"

Некоторые европейские политики уже требуют снять генсека, поясняя: "Нам не нужен фанатик Трампа. НАТО необходимо восстановить баланс между усилиями США и Европы". А находящиеся при высоких должностях высказывают то же самое, но более вежливо. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил генсеку: "Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Это европейская опора НАТО".

Показательной является реакция пропагандиста немецкого Bild Юлиана Репке, люто ненавидящего Россию . Он эмоционально ответил на слова Рютте: "Оборонный бюджет Европы в три раза больше, чем у России, наша экономическая мощь в восемь раз выше, и у нас в три раза больше людей, способных защитить себя. Конечно, мы могли бы защитить себя, если бы захотели. Но полагаться на "папочку", очевидно, удобнее".

И здесь мы подходим к самому главному. В последнее время все эти "подсчеты" звучат все чаще из уст высокопоставленных европейских деятелей. В частности, примерно так же подсчитывала ресурсы Европы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен , подписывая в Индии сделку, которую она сама окрестила "матерью всех соглашений". Вот и Каллас в своей речи заговорила о европейской "супердержаве": "Ни одна супердержава в истории никогда не передавала на аутсорсинг свое выживание и при этом выживала".

Некоторые европейцы на все эти подсчеты наивно возражают: "Но Европа не является супердержавой в любом значимом смысле — начиная с очевидного факта, что это не одно государство. Граждане Европы никогда не соглашались на разрушение наших демократических институтов, которое потребовалось бы для того, чтобы играть роль сверхдержавы".

В докладе Каллас есть ответ на эти сомнения и возражения: "Фрагментация замедляет нас. Она ослабляет нас. Нам необходимо изменить культуру, отказавшись от мышления наций, и действовать совместно как европейцы". Вот и все! Вот и конец эпохи Евросоюза, который десятилетиями развивался под лозунгом In varietate concordia ("Единство в многообразии"). Теперь многообразие объявлено тормозом и официально, с высоких трибун предается анафеме.

Повторимся: выступление Каллас активно цитируется мейнстримными СМИ и аналитиками, встречая в основном позитивную реакцию. И лишь немногие европейцы обратили внимание на то, что глава внешнеполитической надстройки ЕС де-факто похоронила национальные государства Европы. Депутат венгерского парламента Балаш Орбан (однофамилец премьера его страны) заявил: "Брюссель лишит государства-члены полномочий в области внешней политики и политики безопасности, отменив национальное вето, гарантированное им учредительными договорами ЕС. Мы это хорошо знаем: кто отказывается от права вето, тот отказывается от национальных интересов".

И хотя Орбаны (и тот и другой) обещают этого никогда не допустить, мы уже видим, как Европа наплевала на право вето и под всеми парусами движется к официально обозначенной эстонкой цели: лишить национальные государства ЕС права на свое мнение, свою идеологию, свою политику! Девиз Европы теперь должен звучать так: "Единство в унификации".