"Счастливые вассалы" Америки не хотят становиться ее "несчастными рабами"

Евроатлантизм умер! Об этом сейчас на Западе не пишет только ленивый. "Последние дни атлантизма" — под таким общим заголовком газета Financial Times опубликовала серию материалов, подводящих итог минувшей недели. "Пять стадий европейской скорби по трансатлантическому альянсу" — так озаглавлена ведущая статья журнала The Economist, идеологического рупора либералов всего мира. "Мир, основанный на правилах, больше не существует", признает The Guardian.

И практически все аналитики, политики, эксперты, политологи Запада дружно цитируют программную речь премьера Канады Марка Карни на форуме в Давосе. The New York Times считает, что после этой речи Карни стал новой "глобальной политической звездой", эдаким либеральным противовесом идеологии трампизма. С этим соглашаются и другие западные газеты. А реакция Дональда Трампа, пригрозившего Канаде стопроцентными тарифами после этой речи, фактически подтверждает вывод демократических изданий.

Выступление Карни уже сравнивают с программной речью Уинстона Черчилля в Фултоне, преподнося ее как эдакий водораздел двух эпох. Канадская пресса радостно кричит: "Памятная речь премьер-министра вывела Канаду на роль, которую она не занимала очень долгое время, — роль в формировании мировых событий". Правда, The Observer призывает не торопиться со столь глобальными выводами, утверждая: "Давосская речь Марка Карни была мастер-классом. История решит, насколько великой она была".

Можно сказать, что западные носители либеральной идеологии, переживающей самый серьезный кризис последних десятилетий, воспряли, нащупали точку опоры. Но они даже не заметили, как походя признали свою же многолетнюю ложь и полную правоту России!

Ведь Карни в Давосе заявил не о том, что "мировой порядок, основанный на правилах", умер. Он признал, что его никогда не существовало, что это изначально была фикция! Вот дословная цитата: "Мы всегда знали, что рассказ о международном порядке, основанном на правилах, частично ложен: что сильнейшие будут освобождать себя от ответственности, когда это удобно, что торговые правила применяются асимметрично. И мы знали, что международное право применяется с разной степенью строгости в зависимости от личности обвиняемого или жертвы. Эта фикция была полезна — американская гегемония, в частности, способствовала обеспечению общественных благ".

Простите, но это же давно говорит Россия! Вспомните слова Владимира Путина об этом "порядке, основанном на правилах": "Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь. Но это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход". Теперь Карни преподносит эту истину как что-то новое, ранее никому не известное!

Ярчайшим и самым цитируемым фрагментом в речи канадского премьера является его отсылка к популярному (можно сказать — культовому среди либералов) эссе Вацлава Гавела 1978 года "Сила бессильных". Карни вспомнил о чешском зеленщике, который автоматически выставлял в витрине лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!": "Он сам в это не верит, никто не верит, но все равно вешает табличку, чтобы избежать проблем, показать свою покорность, чтобы ладить с окружающими. И поскольку каждый лавочник на каждой улице делает то же самое, система продолжает существовать — не только посредством насилия, но и посредством участия простых людей в ритуалах, которые они втайне признают как ложные".

После чего Карни призвал с трибуны в Давосе: "Друзья, пришло время компаниям и странам снять эти свои вывески!" И грянул гром аплодисментов! Собственно, он не смолкает до сих пор. Либералы даже не осознали, что тем самым признали не только собственную ложь и лицемерие, но и тот факт, что все это время, рассуждая о неких ценностях и свободах, они, по сути, строили то самое тоталитарное общество, которое Гавел описывал в своем эссе. Чех назвал эти вывески в витрине "частным воплощением принципа общественного самототалитаризма". И теперь либералы признают, что они и были теми зеленщиками, старательно развешивающими свои лозунги!

А если бы они внимательно прочитали указанное эссе, то обнаружили бы там точную параллель с днем сегодняшним: "Если бы зеленщика заставили поместить в витрину лозунг "Я боюсь, а потому беспрекословно послушен", он бы не отнесся к его содержанию так безразлично, хотя это содержание в данном случае полностью обнажало бы скрытый подтекст. Зеленщик, вероятно, уклонился бы от вывешивания в своей витрине столь недвусмысленного сообщения о своем унижении, ему было бы неприятно и стыдно. Это и понятно: все-таки он — человек и, следовательно, имеет чувство человеческого достоинства".

По сути, то, что сейчас делает Трамп с европейцами и примкнувшими к ним канадцами, это именно требование повесить на себя такую оскорбительную табличку. Но ведь некоторые из них уже вешают! "Папочка" от генсека НАТО Рютте — это ведь та самая вывеска, которую чешский зеленщик времен Гавела ни за что не выставил бы.

На том же Давосском форуме о "достоинстве" европейцев вспомнил и премьер Бельгии Барт де Вевер: "До сих пор мы пытались угодить новому президенту в Белом доме. <…> Но сейчас им пересекается столько красных линий, что перед вами встает выбор по поводу самоуважения: быть счастливым вассалом — это одно, а быть несчастным рабом — совсем другое".

Вот и весь "мир, основанный на правилах"! То есть либералы всего мира открыто признают теперь, что: а) этого мира никогда не существовало; б) тот мир, который так называли, просто был системой вассальных отношений. Но из этого возникает закономерный вопрос: а что делать с санкциями против России, введенными якобы за то, что она нарушила "правила мира, основанного на правилах"? Ведь их официально обосновывали этим!

Теперь же европейцы признают, что этих правил никогда не существовало, а Россия просто не подчинилась требованию стать "счастливым вассалом". Мы изначально отказались вывешивать в витрине вывеску "Либералы всех стран, соединяйтесь!", сохранив свое достоинство, в отличие от европейцев. Сейчас же, когда вассалов превращают в "несчастных рабов", остается напомнить им еще одну цитату из речи Владимира Путина от 2015 года: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?"