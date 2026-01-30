Рейтинг@Mail.ru
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/fizik-2071275924.html
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России - РИА Новости, 30.01.2026
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России
Семь лет колонии общего режима получил Дмитрий Богмут по уголовному делу о распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:50:00+03:00
2026-01-30T15:50:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260130/fajzulin-2071240841.html
https://ria.ru/20260130/izdatelstvo-2071272484.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России

Физика Богмута из Ленинградской области осудили на 7 лет за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Семь лет колонии общего режима получил Дмитрий Богмут по уголовному делу о распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
"Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Дмитрия Богмута. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Богмута виновным в инкриминированном ему преступлении и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Прокурор попросил оштрафовать Файзулину по делу о донатах ФБК*
Вчера, 14:22
Также ему запретили после выхода из колонии четыре года делать публикации в интернете.
В суде установлено, что с марта по июнь 2023 года Богмут разместил на сайте под видом достоверных ряд заведомо ложных сообщений. В них он использовал оскорбительные выражения в отношении россиян и военнослужащих, распространял ложные сведения о действиях армии в ходе спецоперации (обвинения в убийствах мирных жителей, преступных действиях), выражал поддержку ВСУ, негативно оценивал руководство и ход спецоперации, публиковал ссылки на видеоролики, дискредитирующие ВС РФ.
Судили его по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
В апреле 2024 года объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала об аресте сотрудника Национального исследовательского центра Курчатовский институт Дмитрия Богмута по этой статье.
В январе 2026 года уроженец Гатчины Богмут был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами.
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Закрывшееся издательство No Kidding Press оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Вчера, 15:32
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала