Физика из Ленинградской области осудили на семь лет за фейки о ВС России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Семь лет колонии общего режима получил Дмитрий Богмут по уголовному делу о распространении заведомо ложных сведений о деятельности ВС РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
"Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Дмитрия Богмута. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Богмута виновным в инкриминированном ему преступлении и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.
Также ему запретили после выхода из колонии четыре года делать публикации в интернете.
В суде установлено, что с марта по июнь 2023 года Богмут разместил на сайте под видом достоверных ряд заведомо ложных сообщений. В них он использовал оскорбительные выражения в отношении россиян и военнослужащих, распространял ложные сведения о действиях армии в ходе спецоперации (обвинения в убийствах мирных жителей, преступных действиях), выражал поддержку ВСУ, негативно оценивал руководство и ход спецоперации, публиковал ссылки на видеоролики, дискредитирующие ВС РФ.
Судили его по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
В апреле 2024 года объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала об аресте сотрудника Национального исследовательского центра Курчатовский институт Дмитрия Богмута по этой статье.
В январе 2026 года уроженец Гатчины Богмут был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, признанных экстремистами и террористами.