https://ria.ru/20260130/bolshunov-2071278429.html
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не был заявлен на ночную Sudtirol Moonlight Classic в Италии, произошла ошибка, рассказал... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T15:56:00+03:00
2026-01-30T15:56:00+03:00
2026-01-30T19:27:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
сергей крянин
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773738471_0:71:3069:1797_1920x0_80_0_0_5cc9d85f9c89087fe80a00fce0fdf8f0.jpg
https://ria.ru/20260128/bolshunov-2070722131.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773738471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b2c159c3066644e84b436ff3b2916dc4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр большунов, сергей крянин, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Сергей Крянин, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии
Крянин: Большунова не заявляли на ночную Sudtirol Moonlight Classic в Италии