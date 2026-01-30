Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
15:56 30.01.2026 (обновлено: 19:27 30.01.2026)
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии
Большунова не заявляли на ночную гонку в Италии

Александр Большунов
Александр Большунов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не был заявлен на ночную Sudtirol Moonlight Classic в Италии, произошла ошибка, рассказал РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Гонка на 30 км пройдет 30 января. Ранее Большунов возглавлял список участников, он был заявлен под флагом Казахстана. В настоящий момент его имя не значится среди участников.
"Я не знаю, что там могло произойти, но, насколько я понимаю, в этой ситуации уже разобрались - он вообще не был заявлен, это была ошибка. И беспокоить Александра, когда он тренируется, из-за такой мелочи, думаю, смысла нет", - сказал Крянин.
Большунов принимал участие в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года и стал ее победителем. Первоначально он был заявлен на гонку под флагом России, однако позже организаторы убрали флаг и гражданство россиянина из протоколов.
Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения
28 января, 11:50
28 января, 11:50
 
Лыжные гонки
Спорт
Александр Большунов
Сергей Крянин
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
