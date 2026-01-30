Рейтинг@Mail.ru
Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:16 30.01.2026 (обновлено: 12:39 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/alkaras-2071190879.html
Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open
Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T12:16:00+03:00
2026-01-30T12:39:00+03:00
теннис
спорт
карлос алькарас
александр зверев
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183692_0:229:1081:837_1920x0_80_0_0_96d81f76fbcdc59f3a1ea7caf6c643bb.jpg
https://ria.ru/20260129/sobolenko-2070963740.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071183692_0:128:1081:938_1920x0_80_0_0_01f724165ead76071f5011bad8be53e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карлос алькарас, александр зверев, australian open
Теннис, Спорт, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Australian Open
Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Алькарас обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

© Фотография из соцсетейКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Алькараса (1-й номер посева) над Зверевым (3) со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог, что вызвало недовольство Зверева. Спортсмен стал заметно хромать начиная с концовки третьей партии. Зверев подавал на матч в пятом сете.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 06:50
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 26:47:66:76:77:5
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут. Этот матч стал третьим по продолжительности в истории Открытого чемпионата Австралии. Самая длительная встреча состоялась в финале турнира 2012 года, когда серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля за 5 часов 53 минуты.
Испанец в возрасте 22 лет и 258 дней стал самым молодым игроком, который дошел до финала на четырех подряд турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде, превзойдя достижение Янника Синнера (23 года и 318 дней). Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом, дошедшим до финалов всех четырех турниров Большого шлема, побив рекорд американца Джима Курье (22 года и 308 дней).
В финале Алькарас сыграет с победителем матча между Джоковичем (4) и Янником Синнером (Италия, 2), который является действующим обладателем титула Открытого чемпионата Австралии.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open
29 января, 13:03
 
ТеннисСпортКарлос АлькарасАлександр ЗверевAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала