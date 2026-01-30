Алькарас одолел Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Алькараса (1-й номер посева) над Зверевым (3) со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. В третьем сете Алькарас взял медицинский тайм-аут из-за судорог, что вызвало недовольство Зверева. Спортсмен стал заметно хромать начиная с концовки третьей партии. Зверев подавал на матч в пятом сете.
Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут. Этот матч стал третьим по продолжительности в истории Открытого чемпионата Австралии. Самая длительная встреча состоялась в финале турнира 2012 года, когда серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля за 5 часов 53 минуты.
Испанец в возрасте 22 лет и 258 дней стал самым молодым игроком, который дошел до финала на четырех подряд турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде, превзойдя достижение Янника Синнера (23 года и 318 дней). Кроме того, Алькарас стал самым молодым теннисистом, дошедшим до финалов всех четырех турниров Большого шлема, побив рекорд американца Джима Курье (22 года и 308 дней).
В финале Алькарас сыграет с победителем матча между Джоковичем (4) и Янником Синнером (Италия, 2), который является действующим обладателем титула Открытого чемпионата Австралии.
