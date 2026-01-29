Фотокорреспондент Вяткин рассказал, как пришел в профессию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин рассказал в интервью РИА Новости, что пришел в профессию в 18 лет, начав работу в Агентстве печати "Новости", а на первый фотоаппарат накопил с зарплаты.

"Я научился делать выставки великих фотографов, их книги, альбомы, научился делать витрины, которые у нас были на здании АПН на Пушкинской площади. И только потом, втихаря от всех, я сэкономил деньги из своей маленькой зарплаты в 35 рублей и купил себе фотоаппарат", - добавил Вяткин.