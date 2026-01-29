Фотокорреспондент Вяткин рассказал, как пришел в профессию

Москва заняла первое место в рейтинге самых красочных новогодних городов страны.
На фото: праздничные украшения на Манежной площади
Бойцы группировки "Центр" срывали все попытки ВСУ прорваться в Красноармейск, освобожденный в самом конце ноября.
Президент Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года во время традиционной прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
В Кремле, на Соборной площади, установили и нарядили главную новогоднюю елку России.
В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка "Августейшие. Куклы", посвященная образу детства во второй половине XIX — начале ХХ века.
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Казань на специальном самолете.
Дед Мороз поздравил посетителей столичного комплекса "Москвариум" прямо из глубин главного морского аквариума.
Х юбилейный международный Кремлевский благотворительный кадетский бал собрал в Гостином дворе в Москве 3,4 тысячи девушек и юношей.
К Новому году павильон "Сделано в Москве" на Старом Арбате превратили из клубники в мандарин.
Международный турнир Pro Am Moscow Ball 2025 в Центре международной торговли стал финальным аккордом танцевального года в Москве.
В столичном музее-заповеднике "Коломенское" открылся уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра.
ГУМ-ярмарка в самом сердце столицы в этом году оформлена в стиле дымковской игрушки. Она будет работать всю зиму.
Дед Мороз впервые приехал в Белгород на ретропоезде и зажег огни на главной елке области с помощью пожарной машины.
Президент Владимир Путин побывал с официальным визитом в Индии.
В Новосибирске открыли движение по четвертому автомобильному мосту через Обь, который строили больше пяти лет.
Новосибирск занял пятое место среди наиболее ярко украшенных к Новому году мегаполисов России.
В Минске на Новый год запланировано более сотни праздничных мероприятий.
Президент Владимир Путин после прямой линии получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька".
В столице Вьетнама в начале декабря прошли дни Москвы.
На фото: посетители на территории храма литературы в Ханое
Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина сыграла роль Черепахи Тортиллы в ледовом спектакле "Буратино", который поставил Илья Авербух.
В Казани прошел Кубок России по художественной гимнастике.
На фото: Полина Фролова выполняет упражнения с обручем в индивидуальной программе
В Москве до 11 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".
В Новосибирске на незамерзающей протоке Оби состоялся традиционный заплыв сапсерферов, участники которого нарядились в костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и богатырей.
На площадке "Мегаспорт" в Москве прошел концерт "Песня года — 2025".
На фото: певица Нюша выступает на "Песне года"
В рамках проекта "Зима в Москве" можно увидеть световые шоу, принять участие в конкурсах и квизах, а также погрузиться в атмосферу праздника под диджей‑сеты и живую музыку оркестров и кавер‑групп.
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту 52 спутника.
В Москве в преддверии Нового года установили более тысячи елок и световых арок.
Для украшения елки на Манежной площади потребовалось пять километров световых гирлянд и более десяти тысяч игрушек.
В Краснодаре прошел традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек.
