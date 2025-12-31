Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2025 года
08:00 31.12.2025 (обновлено: 17:06 31.12.2025)
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Фото

Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2025 года

Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Москва заняла первое место в рейтинге самых красочных новогодних городов страны.

На фото: праздничные украшения на Манежной площади

Праздничная иллюминация и новогодние украшения на Манежной площади в Москве

Москва заняла первое место в рейтинге самых красочных новогодних городов страны.

На фото: праздничные украшения на Манежной площади

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Бойцы группировки "Центр" срывали все попытки ВСУ прорваться в Красноармейск, освобожденный в самом конце ноября.

Освобожденный российскими войсками Красноармейск

Бойцы группировки "Центр" срывали все попытки ВСУ прорваться в Красноармейск, освобожденный в самом конце ноября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года во время традиционной прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

 Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве

Президент Владимир Путин 19 декабря подвел итоги года во время традиционной прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле, на Соборной площади, установили и нарядили главную новогоднюю елку России.

Дети у главной новогодней елки страны на Соборной площади Московского Кремля

В Кремле, на Соборной площади, установили и нарядили главную новогоднюю елку России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка "Августейшие. Куклы", посвященная образу детства во второй половине XIX — начале ХХ века.

Экспонаты на предварительном показе выставки Августейшие. Куклы, посвященной образу детства во второй половине XIX — начале ХХ века, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылась выставка "Августейшие. Куклы", посвященная образу детства во второй половине XIX — начале ХХ века.

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Казань на специальном самолете.

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Казань на специальном самолете.

Встреча Деда Мороза и Снегурочки в аэропорту Казань

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Казань на специальном самолете.

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Дед Мороз поздравил посетителей столичного комплекса "Москвариум" прямо из глубин главного морского аквариума.

Дайвер в костюме Деда Мороза погрузился в главный морской аквариум Москвариума на ВДНХ для поздравления посетителей с наступающим Новом годом

Дед Мороз поздравил посетителей столичного комплекса "Москвариум" прямо из глубин главного морского аквариума.

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Х юбилейный международный Кремлевский благотворительный кадетский бал собрал в Гостином дворе в Москве 3,4 тысячи девушек и юношей.

Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве

Х юбилейный международный Кремлевский благотворительный кадетский бал собрал в Гостином дворе в Москве 3,4 тысячи девушек и юношей.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

К Новому году павильон "Сделано в Москве" на Старом Арбате превратили из клубники в мандарин.

Арт-павильон Мандарин на Старом Арбате в Москве

К Новому году павильон "Сделано в Москве" на Старом Арбате превратили из клубники в мандарин.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Международный турнир Pro Am Moscow Ball 2025 в Центре международной торговли стал финальным аккордом танцевального года в Москве.

Танцоры участвуют в Кубке Деда Мороза и Снегурочки во время открытого международного танцевального турнира Pro Am Moscow Ball 2025 в Центре международной торговли в Москве

Международный турнир Pro Am Moscow Ball 2025 в Центре международной торговли стал финальным аккордом танцевального года в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" открылся уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра.

Аниматоры на катке на Царской набережной музея-заповедника Коломенское в Москве

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" открылся уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ГУМ-ярмарка в самом сердце столицы в этом году оформлена в стиле дымковской игрушки. Она будет работать всю зиму.

Горожанка на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве

ГУМ-ярмарка в самом сердце столицы в этом году оформлена в стиле дымковской игрушки. Она будет работать всю зиму.

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Дед Мороз впервые приехал в Белгород на ретропоезде и зажег огни на главной елке области с помощью пожарной машины.

Церемония встречи поезда с Дедом Морозом на железнодорожном вокзале в Белгороде

Дед Мороз впервые приехал в Белгород на ретропоезде и зажег огни на главной елке области с помощью пожарной машины.

Президент Владимир Путин побывал с официальным визитом в Индии.

Президент Владимир Путин побывал с официальным визитом в Индии.

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина в Нью-Дели

Президент Владимир Путин побывал с официальным визитом в Индии.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске открыли движение по четвертому автомобильному мосту через Обь, который строили больше пяти лет.

Вид на центральный автомобильный мост через реку Обь в Новосибирске

В Новосибирске открыли движение по четвертому автомобильному мосту через Обь, который строили больше пяти лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Новосибирск занял пятое место среди наиболее ярко украшенных к Новому году мегаполисов России.

Участники открытия праздничных площадок в центре Новосибирска

Новосибирск занял пятое место среди наиболее ярко украшенных к Новому году мегаполисов России.

В Минске на Новый год запланировано более сотни праздничных мероприятий.

В Минске на Новый год запланировано более сотни праздничных мероприятий.

Театрализованное представление на церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Белоруссии на Октябрьской площади в Минске

В Минске на Новый год запланировано более сотни праздничных мероприятий.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин после прямой линии получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька".

Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни Машенька

Президент Владимир Путин после прямой линии получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька".

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В столице Вьетнама в начале декабря прошли дни Москвы.

На фото: посетители на территории храма литературы в Ханое

Посетители на территории храма литературы в Ханое

В столице Вьетнама в начале декабря прошли дни Москвы.

На фото: посетители на территории храма литературы в Ханое

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина сыграла роль Черепахи Тортиллы в ледовом спектакле "Буратино", который поставил Илья Авербух.

Тамара Москвина в роли Черепахи Тортилы выступает на премьере ледового шоу Ильи Авербуха Буратино во Дворце Ирины Винер в Москве

Легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина сыграла роль Черепахи Тортиллы в ледовом спектакле "Буратино", который поставил Илья Авербух.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Казани прошел Кубок России по художественной гимнастике.

На фото: Полина Фролова выполняет упражнения с обручем в индивидуальной программе

Художественная гимнастика. Кубок России 2025

В Казани прошел Кубок России по художественной гимнастике.

На фото: Полина Фролова выполняет упражнения с обручем в индивидуальной программе

В Москве до 11 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".

В Москве до 11 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".

Прохожие на Никольской улице в Москве

В Москве до 11 января проходит фестиваль "Путешествие в Рождество".

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске на незамерзающей протоке Оби состоялся традиционный заплыв сапсерферов, участники которого нарядились в костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и богатырей.

Участник клуба сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время новогоднего костюмированного заплыва по незамерзающей реке под Новосибирском

В Новосибирске на незамерзающей протоке Оби состоялся традиционный заплыв сапсерферов, участники которого нарядились в костюмы Дедов Морозов, Снегурочек и богатырей.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На площадке "Мегаспорт" в Москве прошел концерт "Песня года — 2025".

На фото: певица Нюша выступает на "Песне года"

Певица Нюша выступает на концерте Песня Года 2025 в зале спортивного комплекса Мегаспорт в Москве

На площадке "Мегаспорт" в Москве прошел концерт "Песня года — 2025".

На фото: певица Нюша выступает на "Песне года"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта "Зима в Москве" можно увидеть световые шоу, принять участие в конкурсах и квизах, а также погрузиться в атмосферу праздника под диджей‑сеты и живую музыку оркестров и кавер‑групп.

Собака в костюме Санта Клауса на новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве

В рамках проекта "Зима в Москве" можно увидеть световые шоу, принять участие в конкурсах и квизах, а также погрузиться в атмосферу праздника под диджей‑сеты и живую музыку оркестров и кавер‑групп.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту 52 спутника.

Запуск РН Союз-2.1б со спутниками Земли Аист-2Т

С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту 52 спутника.

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Москве в преддверии Нового года установили более тысячи елок и световых арок.

Аниматоры во время представления на Манежной площади в Москве

В Москве в преддверии Нового года установили более тысячи елок и световых арок.

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Для украшения елки на Манежной площади потребовалось пять километров световых гирлянд и более десяти тысяч игрушек.

Новогодняя елка на Манежной площади в Москве

Для украшения елки на Манежной площади потребовалось пять километров световых гирлянд и более десяти тысяч игрушек.

В Краснодаре прошел традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек.

В Краснодаре прошел традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек.

Мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек

В Краснодаре прошел традиционный мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек.

