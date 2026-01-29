Рейтинг@Mail.ru
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Футбол
 
17:01 29.01.2026
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Российскому голкиперу футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову для завоевания постоянного места в стартовом составе нужно завоевать доверие главного... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T17:01:00+03:00
2026-01-29T17:01:00+03:00
футбол
спорт
ссср
люка шевалье
анзор кавазашвили
матвей сафонов
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
ссср
спорт, ссср, люка шевалье, анзор кавазашвили, матвей сафонов, луис энрике, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, СССР, Люка Шевалье, Анзор Кавазашвили, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"

Кавазашвили: Сафонову для игры за "ПСЖ" важно заслужить доверие Энрике

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому голкиперу футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову для завоевания постоянного места в стартовом составе нужно завоевать доверие главного тренера команды Луиса Энрике своей уверенной и стабильной игрой, заявил РИА Новости экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
"ПСЖ" в среду завершил общий этап Лиги чемпионов ничьей в домашнем матче против "Ньюкасла" (1:1). Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. Основным голкипером команды в нынешнем сезоне является пришедший в межсезонье француз Люка Шевалье.
"Главное, чтобы тренер команды был уверен в стабильности игры Матвея Сафонова. И тогда Луис Энрике будет ставить его постоянно. А если он увидит, что Сафонов еще не готов играть за такую команду, где собраны футболисты с огромными зарплатами, то будет ставить того, кто к этому больше готов", - сказал Кавазашвили.
"Все зависит от тренера: если он доверяет Сафонову, то будет его ставить на матчи. А если Луис Энрике в нем сомневается и вынужден выпускать его только на отдельную игру, ожидая, когда с лучшей стороны проявит себя Шевалье, то будет играть Шевалье", - добавил собеседник агентства.
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.
Футбол
 
