https://ria.ru/20260129/safonov-2071040593.html
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Российскому голкиперу футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову для завоевания постоянного места в стартовом составе нужно завоевать доверие главного... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T17:01:00+03:00
2026-01-29T17:01:00+03:00
2026-01-29T17:01:00+03:00
футбол
спорт
ссср
люка шевалье
анзор кавазашвили
матвей сафонов
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035139165_0:169:2047:1320_1920x0_80_0_0_54a292176cac7b42e97fbe550788262e.jpg
https://ria.ru/20260129/safonov-2070939210.html
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035139165_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_4008428d2c25233b4404959cc73badc1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, люка шевалье, анзор кавазашвили, матвей сафонов, луис энрике, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, СССР, Люка Шевалье, Анзор Кавазашвили, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"
Кавазашвили: Сафонову для игры за "ПСЖ" важно заслужить доверие Энрике
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому голкиперу футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову для завоевания постоянного места в стартовом составе нужно завоевать доверие главного тренера команды Луиса Энрике своей уверенной и стабильной игрой, заявил РИА Новости экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
"ПСЖ" в среду завершил общий этап Лиги чемпионов
ничьей в домашнем матче против "Ньюкасла" (1:1). Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго
" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. Основным голкипером команды в нынешнем сезоне является пришедший в межсезонье француз Люка Шевалье
.
"Главное, чтобы тренер команды был уверен в стабильности игры Матвея Сафонова
. И тогда Луис Энрике
будет ставить его постоянно. А если он увидит, что Сафонов еще не готов играть за такую команду, где собраны футболисты с огромными зарплатами, то будет ставить того, кто к этому больше готов", - сказал Кавазашвили
.
"Все зависит от тренера: если он доверяет Сафонову, то будет его ставить на матчи. А если Луис Энрике в нем сомневается и вынужден выпускать его только на отдельную игру, ожидая, когда с лучшей стороны проявит себя Шевалье, то будет играть Шевалье", - добавил собеседник агентства.
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.