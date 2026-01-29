Кавазашвили рассказал, что нужно Сафонову для постоянной игры за "ПСЖ"

"Все зависит от тренера: если он доверяет Сафонову, то будет его ставить на матчи. А если Луис Энрике в нем сомневается и вынужден выпускать его только на отдельную игру, ожидая, когда с лучшей стороны проявит себя Шевалье, то будет играть Шевалье", - добавил собеседник агентства.