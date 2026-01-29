https://ria.ru/20260129/peterburg-2071001287.html
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны - РИА Новости, 29.01.2026
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
В Санкт-Петербурге задержали за получение взятки начальника 178-го военного представительства Минобороны, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:08:00+03:00
2026-01-29T15:08:00+03:00
2026-01-29T15:43:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062172796.html
https://ria.ru/20251203/zaderzhanie-2059503560.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны Никитина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали за получение взятки начальника 178-го военного представительства Минобороны, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность начальника 178-го военного представительства Министерства обороны России капитана второго ранга Никитина Владимира Евгеньевича", — говорится в релизе.
Против Никитина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным спецслужбы, деньги ему передал представитель коммерческой организации. Взамен Никитин обеспечил беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, которая используется в рамках гособорозаказа.
Суд отправил капитана под стражу.