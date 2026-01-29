В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны

Против Никитина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным спецслужбы, деньги ему передал представитель коммерческой организации. Взамен Никитин обеспечил беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, которая используется в рамках гособорозаказа.