В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
15:08 29.01.2026 (обновлено: 15:43 29.01.2026)
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
В Петербурге задержали начальника военного представительства Минобороны
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали за получение взятки начальника 178-го военного представительства Минобороны, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность начальника 178-го военного представительства Министерства обороны России капитана второго ранга Никитина Владимира Евгеньевича", — говорится в релизе.
Против Никитина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным спецслужбы, деньги ему передал представитель коммерческой организации. Взамен Никитин обеспечил беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, которая используется в рамках гособорозаказа.
Суд отправил капитана под стражу.
