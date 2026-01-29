Рейтинг@Mail.ru
12:03 29.01.2026
ОДКБ передаст на утверждение Путину план российского председательства
ОДКБ передаст на утверждение Путину план российского председательства
россия, киргизия, белоруссия, владимир путин, одкб
Россия, Киргизия, Белоруссия, Владимир Путин, ОДКБ
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Секретариат ОДКБ передаст президенту РФ Владимиру Путину как председателю Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ план мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии СКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период российского председательства, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков.
Совет коллективной безопасности ОДКБ 27 ноября принял решение об утверждении на пост генерального секретаря ОДКБ кандидатуры заместителя организации от Киргизии Таалатбека Масадыкова, который до этого был заместителем генерального секретаря от Киргизии. Решение вступило в силу с 1 января 2026 года. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Армения в 2024 году заморозила свое участие в организации. Россия в 2026 году является страной-председателем ОДКБ, а ее президент Владимир Путин возглавляет Совет коллективной безопасности организации.
"В ближайшее время на утверждение председателю СКБ, президенту Российской Федерации Владимиру Путину будет предоставлен план мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период российского председательства", - заявил Масадыков в интервью "Союзники. ОДКБ".
Он отметил, что в период российского председательства предстоит большая работа по углублению внешнеполитической координации между государствами-членами нашей организации, продвижению коллективных интересов и инициатив на международной арене.
"Российское председательство предусматривает становление ОДКБ в качестве платформы для широкого обсуждения актуальных международных проблем в сфере безопасности и обороны. Запланировано проведение под эгидой организации экспертного Международного форума обеспечения коллективной безопасности", - добавил новый генсек.
Он напомнил, что председательство России в ОДКБ проходит под лейтмотивом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность". Это отражает важнейшие принципы деятельности ОДКБ союза – ответственность и готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами и организациями для обеспечения региональной и глобальной безопасности, считает Масадыков.
