Дмитрий Миляев обсудил на комиссии Госсовета планы по развитию спорта

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Планы и дорожные карты реализации инициатив по развитию спорта обсуждены в четверг в ходе рабочего совещания комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которое председатель комиссии, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел с главами рабочих групп комиссии, сообщает пресс-служба облправительства.

На заседании отмечалось, что в едином календаре спортивных мероприятий запланировано более 12 тысяч событий и мероприятий, все они должны пройти на высоком уровне. Особого внимания требует вовлечение в спортивную жизнь страны ветеранов СВО.

Комиссия будет также активно работать над выполнением задачи, которая поставлена президентом России Владимиром Путиным по достижению показателя вовлеченности в спорт 70% жителей России всех возрастов и категорий. Будет продолжено выполнение перечня поручений по итогам Совета при президенте по адаптивному спорту и Совета при президенте по детско-юношескому спорту, который прошел в рамках форума "Россия - спортивная держава".

В марте 2026 года запланировано провести в Ленинградской области выездное заседание комиссии, посвященное развитию системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. В апреле в Тульской области состоится Всероссийский съезд учителей физкультуры, на котором будут рассмотрены вопросы кадровой политики в сфере спорта.

Руководители рабочих групп представили на совещании свои планы на 2026 год. Так, глава рабочей группы по развитию массового спорта, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, в частности, рассказала о комплексной работе по поддержке организаторов массовых мероприятий. Руководитель рабочей группы по развитию студенческого спорта, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков обозначил планы по упорядочению системы студенческого спорта, обеспечению участия студентов в международных соревнованиях, совершенствованию нормативной базы.

Глава комиссии, в свою очередь, отметил актуальность темы развития студенческого спорта. "Студенческий спорт - это мостик между увлечением спортом в юности и ведением здорового образа жизни в зрелом возрасте. Это влияет на формирование духовно и физически здоровой нации", - привели в пресс-службе слова Миляева.

В рамках заседания был назначен руководитель рабочей группы по подготовке доклада к заседанию Совета при президенте РФ на тему: "О развитии системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований". Ее возглавил президент Федерации тяжелой атлетики России Александр Винокуров. Особое внимание будет уделено выявлению лучших практик, снятию барьеров для развития отрасли и формированию предложений по популяризации физической культуры и спорта. Рабочие группы также представят свои предложения на Совет по спорту, отмечается в сообщении.

На совещании также обсудили планы рабочих групп по развитию детско-юношеского и профессионального спорта, спортивной индустрии, предпринимательства и спортивной инфраструктуры. Миляев обратил особое внимание на необходимость соблюдения производителями спортоборудования и инвентаря международных требований к качеству продукции.