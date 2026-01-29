Из Петербурга и области за год выдворили более 14 тысяч нелегалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Более 14 тысяч нелегальных мигрантов выдворены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году, сообщил начальник регионального главного управления МВД России Роман Плугин.
Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведомство подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год.
"В минувшем году полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено более 4,5 тысяч комплексных мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства, результатом которых стало выявление и пресечение свыше 103 тысяч фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ. Административному выдворению подверглось более 14 тысяч нелегальных мигрантов", - сказал Плугин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, было пресечено 205 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и более 3,5 тысяч фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет.