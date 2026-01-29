Рейтинг@Mail.ru
18:43 29.01.2026
Любинский рассказал о том, как проходила подготовка к 80-летию Победы
Любинский рассказал о том, как проходила подготовка к 80-летию Победы
россия, москва, ссср, дмитрий любинский
Россия, Москва, СССР, Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ресурсы МИД РФ в условиях информационной блокады Запада стали одним из основных источников объективных материалов о Великой Победе в год ее 80-летия, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский.
"В условиях фактической информационной блокады со стороны стран "коллективного Запада" интернет-ресурсы МИД России и наших загранучреждений стали одним из основных источников объективных материалов об истории Великой Победы и ее роли для послевоенного мироустройства, а также инструментом продвижения правдивой информации о подвиге советского народа в ходе Великой Отечественной войны, защиты исторической памяти, изобличения преступлений нацистов и их приспешников", - сказал он.
Любинский отметил, что по линии МИД России с подключением всех загранпредставительств был реализован действительно масштабный комплекс мемориальных мероприятий, проведена "большая системная работа с задействованием всего инструментария цифровой дипломатии", в том числе на иностранных языках.
Он напомнил о серии выставок, серии мероприятий по повышению информированности о вкладе народов и всех республик СССР в победу над фашизмом.
"Считаем это важнейшей задачей в деле противодействия тотальному историческому "оболваниванию" молодежи на Западе", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, особое внимание уделялось вопросу международного признания геноцида народов СССР.
"Готовилась соответствующая доказательная база, рассматривались дела нацистских преступников "без срока давности", - пояснил высокопоставленный дипломат.
По его словам, во многих странах при содействии российских загранучреждений были отреставрированы памятники и мемориалы, прошли показы тематических фильмов, были организованы международные конференции, конкурсы, презентации книг.
"Проведены мемориальные акции, приуроченные к памятным датам истории, в том числе "Сад памяти", "Окна Победы", "Диктант Победы", "Свеча памяти" и многие другие. Проводились фестивали и фотовыставки, а также марафоны и спортивные игры в честь юбилея Победы", - перечислил замглавы российского МИД.
Также состоялись тематические поездки для иностранного журналистского корпуса, аккредитованного в Москве, в города-герои Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Мурманск, добавил Любинский.
"В продолжение давних партнерских связей министерства тесно взаимодействовали с Российским историческим обществом (РИО), Российским военно-историческим обществом (РВИО), Русским географическим обществом (РГО), Фондом Печерского", - подчеркнул он.
Как отметил Любинский, продолжается совместная работа с РВИО над проектом "Место памяти" – электронной картой советских мемориалов за границей, реестром уничтоженных в странах с недружественными режимами памятников.
Говоря о торжественных мероприятиях, проходивших 9 мая 2025 года в Москве, дипломат напомнил, что в них приняли участие 27 лидеров иностранных государств, десять руководителей международных организаций, более 100 зарубежных общественных деятелей, ветеранов Великой Отечественной войны из Армении, Израиля, Киргизии, Монголии.
"Значительные усилия были предприняты для осуществления визита в Москву ветеранов Второй мировой войны из США, который не состоялся лишь по соображениям гуманитарного характера", - пояснил он.
