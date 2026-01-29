Любинский рассказал о том, как проходила подготовка к 80-летию Победы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ресурсы МИД РФ в условиях информационной блокады Запада стали одним из основных источников объективных материалов о Великой Победе в год ее 80-летия, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

"В условиях фактической информационной блокады со стороны стран "коллективного Запада" интернет-ресурсы МИД России и наших загранучреждений стали одним из основных источников объективных материалов об истории Великой Победы и ее роли для послевоенного мироустройства, а также инструментом продвижения правдивой информации о подвиге советского народа в ходе Великой Отечественной войны, защиты исторической памяти, изобличения преступлений нацистов и их приспешников", - сказал он.

Любинский отметил, что по линии МИД России с подключением всех загранпредставительств был реализован действительно масштабный комплекс мемориальных мероприятий, проведена "большая системная работа с задействованием всего инструментария цифровой дипломатии", в том числе на иностранных языках.

Он напомнил о серии выставок, серии мероприятий по повышению информированности о вкладе народов и всех республик СССР в победу над фашизмом.

"Считаем это важнейшей задачей в деле противодействия тотальному историческому "оболваниванию" молодежи на Западе", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, особое внимание уделялось вопросу международного признания геноцида народов СССР.

"Готовилась соответствующая доказательная база, рассматривались дела нацистских преступников "без срока давности", - пояснил высокопоставленный дипломат.

По его словам, во многих странах при содействии российских загранучреждений были отреставрированы памятники и мемориалы, прошли показы тематических фильмов, были организованы международные конференции, конкурсы, презентации книг.

"Проведены мемориальные акции, приуроченные к памятным датам истории, в том числе "Сад памяти", "Окна Победы", "Диктант Победы", "Свеча памяти" и многие другие. Проводились фестивали и фотовыставки, а также марафоны и спортивные игры в честь юбилея Победы", - перечислил замглавы российского МИД.

"В продолжение давних партнерских связей министерства тесно взаимодействовали с Российским историческим обществом (РИО), Российским военно-историческим обществом (РВИО) , Русским географическим обществом (РГО), Фондом Печерского", - подчеркнул он.

Как отметил Любинский, продолжается совместная работа с РВИО над проектом "Место памяти" – электронной картой советских мемориалов за границей, реестром уничтоженных в странах с недружественными режимами памятников.

Израиля, Киргизии, Монголии. Говоря о торжественных мероприятиях, проходивших 9 мая 2025 года в Москве, дипломат напомнил, что в них приняли участие 27 лидеров иностранных государств, десять руководителей международных организаций, более 100 зарубежных общественных деятелей, ветеранов Великой Отечественной войны из Армении