Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу

Житель Дагестана, задержанный по подозрению в жестоком убийстве женщины, признался, что задушил сожительницу, расчленил тело и сжег, облив бензином, видео с его РИА Новости, 29.01.2026
МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости.
Житель Дагестана, задержанный по подозрению в жестоком убийстве женщины, признался, что задушил сожительницу, расчленил тело и сжег, облив бензином, видео с его рассказом опубликовала
руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее в МВД Дагестана
сообщили, что жительница селения Джалган Дербентского района
Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась. В четверг расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружили полицейские на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района
. К вечеру по подозрению в убийстве полиция задержала жителя города Дербента
28-летнего Ражидина Яралиева.
По словам задержанного, 15 января он продал машину сожительницы, и после этого она стала требовать с него деньги.
"Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, забрал ее ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вынес на улицу, закинул в багажник и взял с собой нож. По пути… заехал в заправку, купил 5 литров бензина, поехал на речку, расчленил и сжег", - рассказал подозреваемый.