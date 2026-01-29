Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу

По словам задержанного, 15 января он продал машину сожительницы, и после этого она стала требовать с него деньги.

"Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, забрал ее ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вынес на улицу, закинул в багажник и взял с собой нож. По пути… заехал в заправку, купил 5 литров бензина, поехал на речку, расчленил и сжег", - рассказал подозреваемый.