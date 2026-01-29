Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу - РИА Новости, 29.01.2026
20:59 29.01.2026
Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу
Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу - РИА Новости, 29.01.2026
Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу
Житель Дагестана, задержанный по подозрению в жестоком убийстве женщины, признался, что задушил сожительницу, расчленил тело и сжег, облив бензином
происшествия
республика дагестан
дербентский район
сулейман-стальский район
республика дагестан
дербентский район
сулейман-стальский район
происшествия, республика дагестан, дербентский район, сулейман-стальский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербентский район, Сулейман-Стальский район
Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу

Задержанный житель Дагестана признался, что задушил сожительницу и сжег ее тело

МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Житель Дагестана, задержанный по подозрению в жестоком убийстве женщины, признался, что задушил сожительницу, расчленил тело и сжег, облив бензином, видео с его рассказом опубликовала руководитель пресс-службы МВД региона Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что жительница селения Джалган Дербентского района Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась. В четверг расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружили полицейские на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. К вечеру по подозрению в убийстве полиция задержала жителя города Дербента 28-летнего Ражидина Яралиева.
По словам задержанного, 15 января он продал машину сожительницы, и после этого она стала требовать с него деньги.
"Я позвонил ей, назначил встречу, поехал, забрал ее ночью, привез в свою квартиру и решил ее задушить. Задушил, убил, завернул в одеяло, вынес на улицу, закинул в багажник и взял с собой нож. По пути… заехал в заправку, купил 5 литров бензина, поехал на речку, расчленил и сжег", - рассказал подозреваемый.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Фигурант дела об убийстве семи человек на Урале постоянно меняет показания
ПроисшествияРеспублика ДагестанДербентский районСулейман-Стальский район
 
 
