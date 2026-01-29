Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины - РИА Новости, 29.01.2026
20:53 29.01.2026
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины - РИА Новости, 29.01.2026
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Подозреваемый в убийстве и расчленения жительницы селения Джалган в Дагестане задержан, он доставляется в следственные органы, сообщила официальный... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, республика дагестан, дербентский район, сулейман-стальский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве и расчленения жительницы селения Джалган в Дагестане задержан, он доставляется в следственные органы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что жительница селения Джалган Дербентского района Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась. В четверг расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружили полицейские на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По подозрению в убийстве полиция разыскивает жителя города Дербента, 28-летнего Ражидина Яралиева. Возбуждено уголовное дело.
"Мои коллеги из МВД по республике Дагестан задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, пропавшей 23 января. Он доставляется в следственные органы", - написала Волк в Telegram-канале.
