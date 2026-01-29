https://ria.ru/20260129/dagestan-2071084024.html
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины - РИА Новости, 29.01.2026
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Подозреваемый в убийстве и расчленения жительницы селения Джалган в Дагестане задержан, он доставляется в следственные органы, сообщила официальный... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:53:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербентский район
сулейман-стальский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
