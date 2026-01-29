В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины

"Поиск пропавшей 23 января и разыскиваемой полицейскими 36-летней Магомедовой Мальвины Ферзуллаевны, жительницы селения Джалган, окончен. Расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружены сотрудниками уголовного розыска Дербентского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района", – говорится в сообщении.