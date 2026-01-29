https://ria.ru/20260129/dagestan-2070952922.html
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины - РИА Новости, 29.01.2026
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
Сотрудники полиции обнаружили расчлененные и обгоревшие останки 36-летней жительницы Дагестана, по подозрению в убийстве разыскивается житель города Дербента,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:17:00+03:00
2026-01-29T12:17:00+03:00
2026-01-29T12:17:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербент
дербентский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260129/syn-2070916103.html
https://ria.ru/20260129/novosibirsk-2070902875.html
республика дагестан
дербент
дербентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, дербент, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербент, Дербентский район
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
В Дагестане полиция нашла расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины