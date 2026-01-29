Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
12:17 29.01.2026
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины - РИА Новости, 29.01.2026
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины
Сотрудники полиции обнаружили расчлененные и обгоревшие останки 36-летней жительницы Дагестана, по подозрению в убийстве разыскивается житель города Дербента,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:17:00+03:00
2026-01-29T12:17:00+03:00
происшествия
республика дагестан
дербент
дербентский район
республика дагестан
дербент
дербентский район
происшествия, республика дагестан, дербент, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, Дербент, Дербентский район
В Дагестане нашли расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины

В Дагестане полиция нашла расчлененные и обгоревшие останки пропавшей женщины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили расчлененные и обгоревшие останки 36-летней жительницы Дагестана, по подозрению в убийстве разыскивается житель города Дербента, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в ведомстве сообщали, что жительница селения Джалган Дербентского района Мальвина Магомедова вышла из дома ночью 23 января и не вернулась.
"Поиск пропавшей 23 января и разыскиваемой полицейскими 36-летней Магомедовой Мальвины Ферзуллаевны, жительницы селения Джалган, окончен. Расчлененные и обгоревшие останки женщины обнаружены сотрудниками уголовного розыска Дербентского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района", – говорится в сообщении.
По подозрению в убийстве полиция разыскивает жителя города Дербента 28-летнего Ражидина Яралиева.
Происшествия Республика Дагестан Дербент Дербентский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
