Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах в Россию

Он подчеркнул, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса. Также в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр". Система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.