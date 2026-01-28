Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах в Россию - РИА Новости, 28.01.2026
13:57 28.01.2026
Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза вируса Нипах в Россию
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано, рассказал советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Если говорить о завозных случаях, то ситуация (с вирусом Нипах - ред.) находится под контролем Роспотребнадзора. В настоящее время случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - сказал журналистам Малеев.
Он подчеркнул, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса. Также в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр". Система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах
Вчера, 08:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияЗападная БенгалияИндияВиктор МалеевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
