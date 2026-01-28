Рейтинг@Mail.ru
Сибига выглядит глупо, считает Карасин
13:04 28.01.2026
Сибига выглядит глупо, считает Карасин
Сибига выглядит глупо, считает Карасин - РИА Новости, 28.01.2026
Сибига выглядит глупо, считает Карасин
Глава МИД Украины Андрей Сибига выглядит глупо, объявляя схему подписания мирного плана по решению украинского кризиса, пока переговоры ещё продолжаются,... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
украина
сша
россия
андрей сибига
григорий карасин
урсула фон дер ляйен
совет федерации рф
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, андрей сибига, григорий карасин, урсула фон дер ляйен, совет федерации рф, еврокомиссия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Андрей Сибига, Григорий Карасин, Урсула фон дер Ляйен, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Сибига выглядит глупо, считает Карасин

Карасин: говорящий о схеме подписания плана по Украине Сибига выглядит глупо

Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига выглядит глупо, объявляя схему подписания мирного плана по решению украинского кризиса, пока переговоры ещё продолжаются, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Украина собирается подписать договор о завершении конфликта с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается, заявил Сибига ранее.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Вчера, 12:06
"С какой стати этот деятель во всеуслышание объявляет о схеме подписания мирного плана по украинскому кризису с участием России и США в то время, как переговорный процесс ещё продолжается? Налицо желание выглядеть солидным и всезнающим, но получилось глуповато и малопрофессионально", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что с такими партнёрами по переговорам продвигаться вперед чрезвычайно трудно.
"Украинский мининдел Сибига сильно удивляет!" - констатировал политик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября 2025 года, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
Вчера, 00:38
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября 2025 года сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
27 января, 20:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияАндрей СибигаГригорий КарасинУрсула фон дер ЛяйенСовет Федерации РФЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
