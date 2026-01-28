Сибига выглядит глупо, считает Карасин

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига выглядит глупо, объявляя схему подписания мирного плана по решению украинского кризиса, пока переговоры ещё продолжаются, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"С какой стати этот деятель во всеуслышание объявляет о схеме подписания мирного плана по украинскому кризису с участием России и США в то время, как переговорный процесс ещё продолжается? Налицо желание выглядеть солидным и всезнающим, но получилось глуповато и малопрофессионально", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что с такими партнёрами по переговорам продвигаться вперед чрезвычайно трудно.
"Украинский мининдел Сибига сильно удивляет!" - констатировал политик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября 2025 года, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября 2025 года сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с главой евродипломатии Кайей Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.