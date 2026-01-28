Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции

СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, виновной в коррупции, следует из трансляции заседания суда.

Уголовная коллегия №27 Центрального окружного суда Сеула 28 января с 14.10 по местному времени (8.10 мск) провела заседание по оглашению приговора. Суд признал экс-первую леди виновной.

Заседание суда транслировалось в прямом эфире. Это стало первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди.

Ким Гон Хи - супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля , который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.