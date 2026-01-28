Рейтинг@Mail.ru
08:56 28.01.2026
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции
Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, виновной в коррупции, следует из трансляции заседания суда. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сеул, юн сок ель
В мире, Сеул, Юн Сок Ель
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции

Суд в Сеуле признал бывшую первую леди Ким Гон Хи виновной в коррупции

© AP Photo / Kim Hong-JiСупруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Kim Hong-Ji
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи. Архивное фото
СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, виновной в коррупции, следует из трансляции заседания суда.
Уголовная коллегия №27 Центрального окружного суда Сеула 28 января с 14.10 по местному времени (8.10 мск) провела заседание по оглашению приговора. Суд признал экс-первую леди виновной.
Заседание суда транслировалось в прямом эфире. Это стало первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди.
Ким Гон Хи - супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля, который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.
Команда специального прокурора Мин Чжун Ки в декабре 2025 года запросила у суда наказание в виде 15 лет лишения свободы для экс-первой леди.
