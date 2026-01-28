https://ria.ru/20260128/seul-2070694204.html
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции - РИА Новости, 28.01.2026
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции
Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, виновной в коррупции, следует из трансляции заседания суда. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:56:00+03:00
2026-01-28T08:56:00+03:00
2026-01-28T08:56:00+03:00
в мире
сеул
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975946697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2985bfacca0762d18b336992327c0bc.jpg
https://ria.ru/20260121/sud-2069223606.html
https://ria.ru/20260116/promilovanie-2068326275.html
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975946697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b46b683b59c4f4170e7767504290f5d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, юн сок ель
Супругу экс-президента Южной Кореи признали виновной в коррупции
Суд в Сеуле признал бывшую первую леди Ким Гон Хи виновной в коррупции
СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула в среду признал супругу экс-президента Юн Сок Ёля, Ким Гон Хи, виновной в коррупции, следует из трансляции заседания суда.
Уголовная коллегия №27 Центрального окружного суда Сеула
28 января с 14.10 по местному времени (8.10 мск) провела заседание по оглашению приговора. Суд признал экс-первую леди виновной.
Заседание суда транслировалось в прямом эфире. Это стало первой прямой трансляцией вынесения приговора судом первой инстанции в отношении бывшей первой леди.
Ким Гон Хи - супруга экс-главы государства Юн Сок Ёля
, который 3 декабря 2024 года предпринял неудавшуюся попытку ввести в стране военное положение, - обвинялась в махинациях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, получении дорогих подарков (сумок и украшений) от религиозной организации "Церковь объединения" в обмен на оказание деловых услуг и махинациях с опросами общественного мнения на выборах.
Команда специального прокурора Мин Чжун Ки в декабре 2025 года запросила у суда наказание в виде 15 лет лишения свободы для экс-первой леди.