Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах - РИА Новости, 28.01.2026
13:39 28.01.2026 (обновлено: 13:51 28.01.2026)
Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах
Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, сообщил советник директора по научной... РИА Новости, 28.01.2026
Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, которые наблюдались в местах вспышек в Южной и Юго-Восточной Азии. Основные переносчики Нипах – плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти виды обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки, их естественный ареал не охватывает территорию России", - сказал Малеев журналистам.
Вирус Нипах: симптомы, лечение, ждать ли в России
