Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах
Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах
Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, сообщил советник директора по научной... РИА Новости, 28.01.2026
Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах
Роспотребнадзор: в России отсутствуют условия для распространения вируса Нипах