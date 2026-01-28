Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/peterburg-2070855218.html
В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников
В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников - РИА Новости, 28.01.2026
В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников
Силовые структуры Санкт-Петербурга вскрыли ресурсную сеть так называемых "телефонных мошенников" и задержали сотрудников технического центра, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:58:00+03:00
2026-01-28T19:58:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070767887.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге раскрыли ресурсную сеть телефонных мошенников

Пару из Ленобласти задержали за техподдержку телефонных мошенников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Силовые структуры Санкт-Петербурга вскрыли ресурсную сеть так называемых "телефонных мошенников" и задержали сотрудников технического центра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Задержанными оказались жители Ленинградской области: мужчина 1997 года рождения и девушка 2005 года рождения. Пара организовала техническую поддержку членам группировки, которая наладила схему по дистанционному хищению денежных средств у россиян путем рассылки сообщений и осуществления телефонных звонков под видом различных государственных структур для выманивания кодов доступа от банковских приложений", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, таким образом преступники похитили более 30 миллионов рублей у граждан. В ходе обыска у задержанных были изъяты два SIM-бокса и более 600 SIM-карт.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пуска трафика или виртуальной телефонной станции" и части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере", уточнили в правоохранительных органах.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Маркировка звонков мошенников пока работает некорректно, заявили в Госдуме
Вчера, 14:20
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала